İstanbul'da su kullanımına ilk yasak... İSKİ'den açıklama geldi

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su tüketimi tasarruf tedbirleri kapsamında 28 Ağustos’ta bahçe ve peyzaj sulama aboneliklerini geçici olarak durdurma kararı aldı. İSKİ'den kararla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

DOLULUK ORANI BUGÜN İTİBARİYLE % 29,76 ORANINA GERİLEMİŞTİR

Açıklamada, "Dünyadaki yaygın uygulama ve ülkemizde yürürlükte olan mevzuat gereği Su ve Kanalizasyon İdarelerinin ana görevi; öncelikle insani tüketim amaçlı içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması olup su kaynaklarının yeterli olması halinde diğer çevresel su talepleri karşılanacaktır. Bu durum İSKİ Abone Hizmetleri Tarife ve Uygulama Yönetmeliğinin 24. Maddesinde; “İdarenin insani tüketim amaçlı içme ve kullanma suyunu temin etmesi esas olup kuraklık, tabi afet, savaş vb. olağan dışı hallerde insani su tüketiminin teminini sürdürebilmek gayesi ile şehre verilecek günlük su miktarında tasarrufa gidebilir, bu kapsamda insani su hakkı dışındaki abonelere su satışında geçici kısıtlamalar yapabilirö, şeklinde hüküm altına alınmıştır.

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Marmara Bölgesinde uzun süreden beri olağanüstü bir kuraklığın yaşanmakta olduğu, ardı ardına sıcaklık rekorlarının kırıldığı ve bu durumun su kaynaklarımız üzerinde yarattığı olumsuz durum herkesin malumudur. Yaz aylarıyla beraber ortalama günlük su tüketimi de geçmiş yıllar ortalamasının çok üzerine çıkarak 3.500.000 m3 seviyesine ulaşmış; barajlarımızdaki güncel doluluk oranı ise bugün itibariyle % 29,76 oranına gerilemiştir" denildi.

SU KULLANIMINA YENİDEN İZİN VERİLECEKTİR

Açıklamanın devamında, "Yaşanan olağanüstü kuraklığa karşın hayati önem taşıyan su kaynaklarının korunması, suyun verimli kullanılması ve su israfının önlenmesi amacıyla İdaremiz, kentsel su yönetiminin gerektirdiği tüm önlemleri almakta ve vatandaşlarımıza kesintisiz içme suyu temin edilmesi için var gücüyle çalışmaktadır. Bu zor dönemin sorunsuz geçirilmesi için abonelerimize de sıklıkla ve çeşitli yollarla su tasarrufu çağrılarında bulunmaktayız.

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Suyun daha verimli ve tasarruflu kullanılmasına yönelik duyurularımıza rağmen, günlük su tüketiminde arzulanan azalma sağlanamayınca, su arzının güvenliğini temini için bir takım tedbirler alma zorunluluğu hasıl olmuştur. İSKİ yaklaşık 7 milyon aboneye hizmet vermektedir.

7 milyon abone içerisinde ise 15.462 konut/işyerine ait bahçe ve peyzaj sulama aboneliği bulunmaktadır. Bu abonelerin aylık Su tüketimleri ortalama 100.000 m3 civarında iken son dönemlerde 800.000 m3 seviyesine ulaşmıştır. Bahçe ve peyzaj sulama abonelerinin kullandığı su miktarı ile yaklaşık 95 bin meskenin 1 aylık su ihtiyacı karşılanabilmektedir. Bu verileri değerlendiren İSKİ, 16 milyon İstanbullu hemşerimizi susuz bırakmamak, abonelerimizin öncelikle içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması adına bahçe ve peyzaj sulama abonelerinin su kullanımlarının geçici olarak durdurulmasına ilişkin karar almak durumunda kalmıştır. Barajlardaki su rezervlerimizin istenilen seviyelere ulaşması halinde alınan karar gözden geçirilerek bahçe sulama aboneliklerinin su kullanımına yeniden izin verilecektir.