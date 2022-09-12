İstanbul'da baba dehşeti: Çocuklarını bahçede sopayla dövdü

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Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 23.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 çocuğuyla yaşayan yabancı uyruklu Joseph J., akşam saatlerinde evi dağıttıkları gerekçesiyle çocuklarını bahçeye çıkarttı.

Joseph J., ardından tahta bir sopayla 7 yaşındaki kız çocuğu J.J.J., 10 yaşındaki oğlan çocuğu L.J. ve 8 yaşındaki oğlan çocuğu olan J.J.’yi sopayla tek tek dövmeye başladı. Sopayla dövülüp evin içine sığınan çocuklar çığlık çığlığa kaldı. Dehşet anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

EVİ DAĞITTIKLARI İÇİN ÇOCUKLARINI DÖVMÜŞ

Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri baba Joseph J.’yi gözaltına aldı.

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Joseph J.'nin oturma izninin olduğu ancak çalışma izninin olmadığı öğrenilirken, çocuklarını ise evi dağıttıkları için dövdüğünü söylediği bilgisine ulaşıldı. Çocukların annelerinin ise Nijerya’da olduğu öğrenildi

ANNELERİ NİJERYA’DA OLAN ÇOCUKLAR YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan şahıs, polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.

3 çocuk ise savcılık talimatıyla Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna yerleştirildi.