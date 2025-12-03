×
İstanbul'da az bilinen bir doğa harikası: Ege ve Akdeniz'i aratmıyor

İstanbulda az bilinen bir doğa harikası: Ege ve Akdenizi aratmıyor
İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Karaburun Mahallesi'nde yıllardır dalgaların vurmasıyla aşınan yüksek kayalar, zamanla mağara görünümü kazandı. Yaklaşık 20 metre derinliğe kadar uzanan bu doğal oluşumlar, Ege ve Akdeniz koylarını aratmayan görüntüler oluşturdu. Eşsiz manzara dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

İstanbul Havalimanı'na yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Karaburun sahilinde, yılların doğal etkisiyle kayaların iç kısımlarında oyuklar ve mağara benzeri boşluklar oluştu. Dalgaların her gün vurduğu kayalar, görsel bir şölen oluşturdu. Karadeniz kıyısında oluşan bu doğal yapı, adeta Ege sahillerini andıran bir atmosfer sundu.

Dalgaların aşındırdığı kayalar arasında yer alan oyuklar ve girintiler, dron kamerası ile havadan da görüntülendi. Tarihi yapısıyla bölgenin simgesi olan Karaburun Feneri de görüntülere ayrı bir anlam kattı. 19. yüzyılda inşa edilen fener, Türkiye'nin en güçlü deniz fenerlerinden biri olarak biliniyor.

Yüksek konumu sayesinde Karadeniz'den gelen gemilere yol gösteren Karaburun Feneri, hem tarihi hem de doğal güzelliğiyle bölgeyi İstanbul'un nadir doğa-tarih buluşma noktalarından biri haline getiriyor.

Karaburun sahilinde ortaya çıkan bu doğa harikası görüntüler, İstanbul'un kuzeyinde Ege'yi andıran manzarasıyla görenleri mest etti.

