İstanbul’da aynı restoranda yemek yiyen 25 kişi hastaneye başvurdu

Haberin Devamı

Şişli'de aynı restorandan lahmacun siparişi veren 25 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Restoranda denetim yapan ekipler yemeklerden numune alırken ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri mühürlendi. Konu hakkında açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, rahatsızlanan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

3 KEZ MÜHÜRLENMİŞ

Şişli'de restorandan lahmacun siparişi veren 25 kişi, yemeği tükettikten kısa süre sonra rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. Rahatsızlanan kişilerin şikayeti üzerine Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi'nde restorana polis, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve zabıta ekipleri sevk edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri restoranda satışı yapılan ürünlerden numune alırken, zabıta ekipleri denetim yaptı. Ruhsatsız olduğu belirlenen restoran mühürlendi. Edinilen bilgiye göre restoranın daha önce 3 kez mühürlendiğini, son mühürlemenin ise 5 Kasım'da yapıldığı öğrenildi.

Haberin Devamı

İL SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul'un Şişli ilçesinde bir işletmede yemek yiyen bazı vatandaşlarımız, gıda zehirlenmesi şüphesiyle çevredeki hastanelere başvurmuştur. Olayla ilgili olarak toplam 25 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat etmiştir. Başvuruda bulunan vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyi olup, gerekli tıbbi değerlendirme ve tedavileri yapılmaktadır." ifadelerine yer verdi.