İstanbul'da aynı okuldaki 3 öğrenci LGS'de tam puan aldı

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Başakşehir İBB Akşemsettin Ortaokulu'nda eğitim gören ve merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan öğrenciler Ecrin Kaptan, Ebrar Nalbant ve Mehmet Arif Yıldız, adlarını Türkiye birincileri arasına yazdırdı.



Mutluluklarını öğretmenleri ve aileleriyle paylaşan öğrencilerden Ecrin Kaptan, 4 yıllık emeğinin karşılığını almanın sevincini yaşadığını söyledi.

LGS'ye yönelik çalışma performansından bahseden Kaptan, konu eksiği bırakmadığını, takıldığı konuları tekrar ettiğini ve yanlış yaptığı soruları öğretmenlere sorarak sıkı ve düzenli şekilde çalıştığını ifade etti.

Başarısında emeği geçen ailesi ve öğretmenlerine teşekkür eden Kaptan, kendisini her zaman desteklediklerini belirtti.

Kaptan, "Bazen çok yanlış çıkardığım oluyordu, bunlar beni ve onları mutsuz ediyordu ama onlar da bana inandıkları için arkamda durdular ve bu sayede başardım." dedi.

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Ailesinin ve öğretmenlerinin kendisiyle gurur duyduğunu dile getiren Kaptan, LGS'ye girecek öğrencilerin konu eksiği bırakmaması, bol bol deneme çözmeleri gerektiğini önerdi.

Hafta içi günlük 150-200 soru, hafta sonu da günlük yaklaşık 400 soru çözdüğünü belirten Kaptan, İstanbul Erkek Lisesinde okumak istediğini belirtti.

Ebrar Nalbant da kendileri için zorlu süreci atlattıklarını ve halen heyecanlı olduğunu aktardı.

Sınavda genel olarak rahat olduğunu ifade eden Nalbant, sınav sonrası soruları kontrol ettiğinde hepsinin doğru olduğunu görünce sevindiğini ifade etti.

Nalbant, ailesinin ve öğretmenlerinin sevincini paylaştığını belirterek, seneye sınava girecek öğrencilerin stres yapmaması ve zamanı iyi kullanmaları gerektiğini söyledi.

Mehmet Arif Yıldız, sınav sonucunun açıklanmasının ardından 500 tam puan aldığını görünce çok mutlu olduğunu anlatarak, sevincini ailesi ve öğretmenleriyle paylaştığını aktardı.

Mühendislik okumak istediğini belirten Yıldız, gelecek yıl sınava gireceklere tavsiyelerde bulundu.

OKUL, LGS'DE 6 YILDIR ŞAMPİYON ÇIKARIYOR

Okul Müdürü Mehmet Kızılay, öğrencilerin başarısı dolayısıyla gururlu olduklarını söyledi.

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Okulun 6 yıldır şampiyon çıkardığını fakat bu sene 3 öğrencinin tam puan aldığını vurgulayan Kızılay, "Şampiyonluk kültürü olan bir okul. Öğrencilerimiz bu inançla bu okula başlıyor ve çalışmalarının karşılığını aldıkları için onlar da biz de mutluyuz. Buraya gelen her öğrenci günün birinde şampiyon olabileceğini düşünüyor. Bu yönüyle öğretmenler, veliler ve öğrenciler bu okula geliyor, çalışıyor ve sonuçlarını alıyor." diye konuştu.