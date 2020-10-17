İstanbul'da ayakkabı mağazasında müşterinin telefonunu çalan şüpheli kamerada

Fatih'te Güven Timleri Şube Müdürlüğü 'ne bağlı polis ekipleri şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Şüpheli kendisini polise Cezayir uyruklu Crubain W. (35) olarak tanıtırken, polisin incelemelerinde yabancı uyruklu şüphelinin farklı konulardan işlem görmüş 42 yaşındaki Chebbine T. olduğu tespit edildi. Yine yapılan araştırmalarda 42 yaşındaki adamın aynı gün Fatih 'te bulunan ayakkabı mağazası içerisinden cep telefonu çalınması olayının faili olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli "Açıktan Hırsızlık" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mağazada yaşanan hırsızlık olayı ise saniye saniye işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayakkabı deneyen kadın müşterinin yanına yaklaşan hırsız kadının cep telefonunu çalarak mağazadan çıkıyor.