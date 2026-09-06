İstanbul'da avukata kurşun yağmuru: 'Gelin beni vurun' diye bağırdıktan sonra silahlı saldırıya uğradı

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Olay, 24 Eylül 2025 Cuma günü saat 15.00 sıralarında Ortabayır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranda tek başına oturan avukat Murat K., bir süre sonra dışarı çıkarak cep telefonuyla görüntülü konuşmaya başladı. Görüşme sırasında bağırarak konuştuğu görülen Murat K.’ye kısa süre sonra iş yerinin önüne geldiği sırada, siyah giyimli ve maskeli 1 şüpheli tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Murat K. sol kolundan yaralanırken, sağ kolunda ve göğüs bölgesinde sıyrıklar oluştu. Saldırı sonrası yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve bilincinin açık olduğu öğrenilirken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

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'GELİN BENİ VURUN' DİYE BAĞIRDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 3 boş kovan bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, tanıkların ifadelerine başvurdu. İşletme sahibi Nihat A. (60), Murat K.’nin olaydan kısa süre önce mekana geldiğini, dışarıda telefonla konuştuğu sırada kimliği belirsiz bir kişinin Murat K.'ye ateş açtığını söyledi. Çevredeki diğer tanıklar ise Murat K.’nin olaydan yaklaşık 15 dakika önce cep telefonuyla görüntülü konuşma yaptığı sırada 'Ya siz gelin beni vurun ya da ben sizi' diye bağırdığını, konuşmanın ardından kısa süre içinde motosikletli 2 kişinin iş yeri önüne geldiğini ve arka koltuktaki kişinin Murat K.'ye ateş açtığını anlattı. Güvenlik kemarsı görüntülerinin tanık beyanlarını doğruladığı da öğrenildi.

KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Polis ekipleri tarafından yürütülen kamera ve saha çalışmalarında saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerin Gültepe Mahallesi’nde bir evde saklandığı bilgisine ulaşan ekipler, eve operasyon düzenledi. Kapının açılmaması üzerine balkondan girilen evde Yasin K. (22) ve Yusuf K. (26) gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde mağdur Murat K.’nin 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Yağma', 'Tehdit-hakaret', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Kasten yaralama', 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'Mala zarar verme” suçlarından toplam 9 kaydı bulunduğu öğrenildi.

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2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Yusuf K.’nin 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'Uyuşturucu madde kullanmak' ve 'Tehdit-hakaret' suçlarından 5 kaydı bulunduğu ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan arandığı, Yasin K.’nin ise 'Mala zarar verme', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'Kasten yaralama' ve 'Yağma' suçlarının yanı sıra 'Dolandırıcılık', 'Uyuşturucu ticareti' ve 'Örgüt üyeliği' suçlarından arandığı tespit edildi. 6 ayrı dosyadan da arandıkları ortaya çıkan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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SALDIRI ANI KAMERADA

Diğer yandan olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerin motosikletle geldikleri, arka koltuktaki kişinin silahını çıkararak ateş ettiği, avukat Murat K.’nın yaralandığı ve saldırganların ardından hızla olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.