İstanbul'da mağazalarda 'Efsane Cuma' yoğunluğu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2025 13:34

İstanbul'da mağazalarda 'Black Friday' (Efsane Cuma) yoğunluğu yaşanıyor.

Alışveriş sektöründe birçok firmanın markalarında yüksek oranda indirimler gerçekleştirdiği 'Black Friday' indirimleri tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de de başladı.

İstanbulda mağazalarda Efsane Cuma yoğunluğu

Esenyurt ve Fatih'teki alışveriş merkezlerinde çok sayıda mağazanın yüzde 50'lere varan indirimler yaptığı görüldü. Mağazalar müşteri çekebilmek için vitrinlerine 'Black Friday' ile ilgili bilgilendirici afişler koydu.

İndirimleri takip eden çok sayıda kişi mağazalara alışveriş yapmaya gitti. İndirim yapan mağazalarda ise yoğunluk gözlemlendi.

İstanbulda mağazalarda Efsane Cuma yoğunluğu


