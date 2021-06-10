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Gündem
Yılmaz OKUR / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 10.06.2021 - 11:25 | Son Güncelleme:

İstanbul'da AVM'de inanılmaz görüntü! Hiçbir şey olmamış gibi gitti

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İstanbul Sarıyer'deki bir AVM'ye gelen kişi denemek bahanesi ile ayağındaki eski ayakkabıları çıkararak 8 bin lira değerindeki ayakkabıyı giyip, mağazadan ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 3 Haziran'da, Sarıyer İstinye'deki AVM'nin içinde bulunan ayakkabı mağazasında meydana geldi. Pahalı marka ayakkabıların satıldığı mağazaya gelen 14 yaşındaki E. S. isimli çocuk, 8 bin lira değerinde olduğu öğrenilen ayakkabıyı ayağına giydi. E. S. görevlinin yanından uzaklaşmasını fırsat bilerek eski ayakkabısını bırakıp gitti. O anlar mağazanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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TAKSİ İLE KAÇAN HIRSIZ ŞİŞLİ'DE YAKALANDI, ÜSTÜNDE ÇALINTI PARFÜM DE ÇIKTI

Hırsızlığı fark eden çalışanlar polise haber verdi. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede E. S.'nin mağazadan çıktıktan sonra taksiye binerek uzaklaştığını tespit etti. Ekipler plakasını tespit ettiği taksiyi Şişli'de durdurdu. Takside bulunan E. S. gözaltına alındı. E. S.'nin yapılan üst aramasında cebinde yine aynı AVM'de bulunan başka bir mağazadan çaldığı parfüm de bulundu.

İstanbulda AVMde inanılmaz görüntü Hiçbir şey olmamış gibi gitti

Çaldığı ayakkabı ve parfüm sahiplerine teslim edilirken, E.S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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