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İstanbul'da AVM’de alüminyum folyolu torbayla hırsızlık: Yakayı ele verdi

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#Hırsızlık#AVM#Aliminyum
İstanbulda AVM’de alüminyum folyolu torbayla hırsızlık: Yakayı ele verdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 10:04

Kağıthane’deki bir AVM’de teknolojik ürünler satan bir mağazaya giren yabancı uyruklu biri kadın 2 hırsız, piyasa değeri 10 bin lira olan 2 tablet bilgisayarı alüminyum folyolu torbanın içerisinde koyarak çalmaya çalıştı. Ancak iki hırsız mağazadan çıkarken x-ray cihazı sinyal verince yakayı ele verdi. Hırsızlık anları kameralara yansırken, polis kadın hırsızı gözaltına aldı.

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Olay, önceki gün saat 15.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi’nde teknolojik ürünler satan bir mağazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Moğolistan uyruklu 1’i kadın 2 şahıs, AVM’nin teknolojik ürünler sattığı mağazasına girerek ürünleri inceledi. Daha sonra piyasa değeri 10 bin lira olduğu öne sürülen ünlü bir markaya ait 2 adet tableti gözlerine kestirdi.

 

ALÜMİNYUM FOLYOLU TORBAYLA HIRSIZLIK X-RAY’E TAKILDI

Şahıslar, gözlerine kestirdikleri 2 adet tableti, x-ray cihazından geçerken yakalanmamak için özel olarak hazırladıkları kalın alüminyum folyolu bir torbanın içine koyarak çalmaya çalıştı. Kadın hırsız, x-ray cihazından geçtiği cihaz sinyal verdi. Panikle koşarak kaçmaya çalışan kadın, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Moğolistan uyruklu olduğu tespit edilen ve oturum izin süresinin geçtiği öğrenilen kadın hırsız Arvinzaya Munkhtuya’yı (42) gözaltına aldı.

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İstanbulda AVM’de alüminyum folyolu torbayla hırsızlık: Yakayı ele verdi

 

KAĞITHANE POLİSİ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Daha sonra güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şahsın, kadın hırsız Arvinzaya Munkhtuya’nın yanından ayrılarak hızlıca mağazayı terk ettiğini, şahsın geçtiğimiz Salı günü de başka bir AVM’nin teknolojik ürün satan mağazasında hırsızlık gerçekleştiren şahıs olduğu kamera görüntülerinden mağaza yetkililerince tespit edildi. Öte yandan kadın hırsız gözaltına alınırken çalmaya çalıştığı 2 tablet ise polis ekipleri tarafından ele geçirilip mağazaya teslim edildi. Moğolistan uyruklu şahıs içinse ekipler çalışma başlattı.

 

ALÜMİNYUM FOLYOLU TORBAYLA HIRSIZLIK KAMERADA

Moğolistan uyruklu 2 şahsın AVM’de teknolojik ürün satan mağazasında piyasa değerinin 10 bin lira olduğu öne sürülen 2 adet tableti çalmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kadın hırsız Arvinzaya Munkhtuya yanındaki şahısla gözlerine kestirdikleri 2 adet tableti özel olarak hazırladıkları alüminyum folyolu bir torbanın içine koyduğu görüldü.

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#Hırsızlık#AVM#Aliminyum

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