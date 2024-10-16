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İstanbul'da Atatürk büstüne zarar verdiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

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#İstanbul#Küçükçekmece#Polis
İstanbulda Atatürk büstüne zarar verdiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 17:29

İstanbul Küçükçekmece'de, Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Polis ekipleri, dün Fatih Mahallesi'nde bulunan Atatürk büstüne zarar verildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Olay yerine giden ekipler, Atatürk büstünün kırılarak tahrip edildiğini belirledi.

Polis, şüpheli M.D'yi (26) olay yerinde gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelinin "uyuşturucu madde kullanımı" ve "tehdit" suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheli M.D'nin ayrıca 13 Ekim'de Bursa'nın Orhangazi ilçesinde "devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçunu işlediği ve bundan dolayı da firari olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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#İstanbul#Küçükçekmece#Polis

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