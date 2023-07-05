İstanbul'da aslan alarmı! 'Çerkes Cengiz'in aslanı ekipleri harekete geçirdi

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İstanbul Beykoz’da 4 Temmuz Salı günü 22.45 sıralarında yaşanan olayda, ormanlık alanda aslan kükremesi duyulduğuna dair vatandaşlar tarafından polise ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine ormanlık alana giden Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği (Yunuslar) alanda inceleme yaptı.

ORMANDA 'ASLAN AVI'

Dar alan çalışması yapan polis ekipleri ormanda bir aslanın gezdiğini fark etti. Aslan, tüf tüf diye tabir edilen ilaçlı ok ile polisler tarafından etkisiz hale getirildi.

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Etkisiz hale getirilen ASLAN, sahibi Cengiz Şıklaroğlu’na (Çerkes Cengiz) belediye veteriner ekipleri tarafından teslim edildi.

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ÇERKES CENGİZ KİMDİR?

Türkiye ve Rusya'da ayrı suçlardan yargılandığı belirtilen 'Çerkes Cengiz' lakaplı Cengiz Şıklaroğlu 10 aylık hapis cezasını yatmak üzere 100 araçlık konvoyla cezaevine gitmesiyle tanındı.

Vahşi hayvanlar ve silahlarla birlikte verdiği pozlar ile dikkat çeken Cengiz Şıklaroğlu, silah ticaretinden lüks yat üretimine kadar 7 şirketin sahibidir.

Sosyal medyadaki kendi anlatımlarına göre Kurduğu Angels Yachts şirketi var. Kendisinin kartvizitinde de Angel Group CEO'su Cengiz Şıklaroğlu yazıyor. Grubunun bünyesinde vip otomobil kiralama, rüzgâr türbinleri ve pil ithalatı yapan Angel Energy, Angel Organics ile organik tohum ithalatı yapan firmalar da bulunuyor. Ayrıca bir kozmetik şirketi ve askeri silahlar üreten Silahsan şirketi var.

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2007 yılında İstanbul'da kurulan Angels YACHTS'ın sahibi olan Şıklaroğlu, 2013 yılında Hintli TATA firması ile ortaklık kurdu. Kurduğu Angels Yachts şirketi Türkiye'nin en büyük lüks yat üreticilerinden oldu.

2013 yılında Sivas bölge bağımsız milletvekili adayı oldu, fakat 6 milletvekilinin YSK'ya yaptığı "askeri casusluk, örgüt üyeliği, devlete ait gizli belge bulundurmak, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde tutmak ve yargılanma sürecinin 4 haziran'daki mahkemeden beraat alamadığı" gerekçesiyle yapılan itirazlar sonucu milletvekilliği adaylığı düşürülmüştür.

2005 -2016 seneleri arasında askeri suç örgütlüğü liderliği, askeri casusluk, Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'a suikast suçlarından Rusya'da yargılan ve suçlamalardan beraat eden Çerkes Cengiz lakabıyla bilinen Şıklaroğlu, 2016 yılı başında geldiği Türkiye'de Suriye'deki Türkmenlere yardım etmesi için bazı iş insanlarına zorla senet imzalattığı iddiasıyla yargılandığı davalardan hapis cezası aldı.