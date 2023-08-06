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İstanbul'da aşırı sıcak alarmı! Vatandaş sahile akın etti

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#İstanbul#Sıcak#Deniz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 16:23

İstanbul'da aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor. Sıcak havadan bunalanlar ise, hafta sonunu da fırsata çevirerek sahillere ve piknik alanlarına ilgi gösterdi.

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İstanbul'da etkili olmaya devam eden sıcak havadan bunalanlar piknik alanları ve sahiller akın etti. Kimi ormanda piknik yaptı, kimileri sahilde denize girerek serinledi. Piknik yapanların tercihi Belgrad Ormanı oldu. Ailesiyle birlikte ormana gelenler hem mangal yaptı hem de eğlendi. Denizde yüzerek serinlemek isteyenlerin adresi ise Sarıyer'de bulunan Kısırkaya Plajı oldu. Bazı vatandaşlar ise İstanbul Boğazı'nda suya girerek serinlemeye çalıştı.

"FAZLA RİSKE GİRMEDEN ÇOCUĞUMUZLA BERABER SERİNLİYORUZ"

Tarabya sahilde boğazda yüzerek serinlemeye çalışanlardan Mesut Yavuz, "Güneşten sadece burada kaçabiliyoruz, başka yerde kaçamıyoruz, serinleyemiyoruz. Serinlemek için harika bir yer. Fazla riske girmeden çocuğumuzla beraber serinliyoruz" dedi.

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"MANGAL YAKIYORUZ, HER TÜRLÜ KURALA DA UYUYORUZ"

Ailesi ile birlikte Belgrad Ormanı'na gelerek piknik yapan Şenol Metin, "Havalar sıcak fena terledik, dedik bir ormana atalım kendimizi, şöyle rahat bir nefes alalım dedik. Çok da iyi oldu, şu güzellik her zaman her yerde bulunmaz. Mangal yakıyoruz, tavuk, köfte ne varsa artık yapıp yiyeceğiz. Her türlü kurallara da uyuyoruz" şeklinde konuştu. Mehmet Kadri İnan ise, "Serinlemeye geldik, komple aile burası, vakit geçiriyoruz. Sıcak, dışarıda durulmuyor. Böyle bir organizasyon yaptık, vakit geçiyoruz çocuklarla. Güzel geçiyor, memnunuz" diye konuştu. (DHA)

İstanbulda aşırı sıcak alarmı Vatandaş sahile akın etti

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#İstanbul#Sıcak#Deniz

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