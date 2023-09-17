İstanbul'da ASECAP DAYS 2023 zirvesi... Hedef 2050 yılında alternatif yakıt çalışmaları

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Türkiye'den tam üye olarak kabul edilen ilk ve tek işletme olan ICA'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan ASECAP DAYS 2023 İstanbul zirvesi, otoyol işletmecilerini ve karayolu taşımacılığını etkileyen kritik konuları ele alacak. Etkinliğe ASECAP üyelerinin yanı sıra Türkiye'den işletmeciler ve kamu liderlerinin de katılması bekleniyor. ASECAP Başkanı Josef Fiala ve ASECAP Genel Sekreteri Malika Seddi'nin konuşmalarının da yer alacağı etkinlikte, altyapı operatörlerini ilgilendiren bir dizi oturum düzenlenecek. Bu oturumlar arasında "Kapsamlı Mobilite için Yenilikçi Finansman Modelleri", "Sürdürülebilir Varlık Yönetimi ve Proje Teslimi Modelleri", "Altyapı Projelerinin Dayanıklılığı", "Yol Güvenliğinde İnovatif Yaklaşımlar" ve "Dekarbonizasyon ve Yeşil Mutabakat Anlaşmaları için Otoyol Altyapısı" gibi başlıklar bulunuyor.

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HEDEF 2050 YILINDA ALTERNATİF YAKIT ÇALIŞMALARI

Etkinlik ayrıca Türkiye'den de önemli isimlerin katılımıyla "Türkiye'de Elektrikli ve Otonom Araçların Gelişimi" ve "Taşımacılık ve Yeşil Lojistiğin Sürdürülebilir Finansmanı" gibi oturumları da içerecek. ASECAP Genel Sekreteri Malika Seddi, etkinlikle ilgili olarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, kuruluşumuzun 50. yaşını ASECAP DAYS 2023 İstanbul etkinliğiyle taçlandırmaktan mutluluk duyuyoruz. COVID-19 pandemi ve ardından gelen Ukrayna'nın işgaline rağmen dünya, ortaya konulan karbonsuzlaşma hedefinden vazgeçmeyeceğini gösterdi. Avrupa Birliği ülkeleri, birliğin ortaya koyduğu 2050 hedeflerini gerçekleştirmek için alternatif yakıt sistemlerinden, yeni regülasyonlara, değişimin gerektiği tüm alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Sıfır karbon hedefinin bir diğer önemli başlığını ise 'ulaşım' oluşturuyor. Alternatif yakıt teknolojilerinden ve yeni toplu taşıma uygulamalarından bahsediyoruz. Tüm bu çözümlerin gerçekleştirilebilmesi için ise altyapı projelerimizin 'gelecek araçlara ve çözümlere' uygun olması gerekiyor. ASECAP burada, karbonsuzlaşma hedefi için köprü, tünel ve otoyol işletmecilerinin neler yapması gerektiğini belirliyor, başarılı örnekleri paylaşarak bilginin yayılmasını sağlıyor ve karşılaşılacak sorunlar üzerine tüm paydaşlarla ortak çalışmalar yürüterek bugünden geleceği tasarlamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

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ÖZEL OTOYOLLARIN GELECEĞİ GÖRÜŞÜLECEK

ICA Genel Müdürü Serhat Soğukpınar da "ASECAP Avrupa'daki özel otoyol işletmecilerini buluşturan çok önemli ve değerli bir uluslararası platform niteliği taşıyor. Biz de ICA olarak hem ülkemizi hem de sektörümüzü ASECAP bünyesinde en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz. Altyapı işletmecileri için önem arz eden sürdürülebilirlik konusundaki adımlarımız, ASECAP DAYS 2023'ün Türkiye'de düzenlenmesi için gerekli altyapıyı oluşturuyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında, Avrupalı sektör temsilcileri İstanbul'da buluşacak ve özel otoyol işletmeciliği sektörünün geleceği ülkemizde konuşulacak" şeklinde konuştu.

ASECAP HAKKINDA

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ASECAP, 1973 yılında kurulmuş olup, Avrupa Birliği içinde özel otoyol işletmeciliği, ücret toplama, bakım ve onarımla ilgili düzenlemelerin oluşturulmasında ve geliştirilmesinde referans bir kuruluş olarak görev yapmaktadır. ASECAP, her ülkeden sadece bir asıl üye olmak üzere toplam 19 ülkeden otoyol, köprü ve tünel işleticisi firmaları bünyesinde barındırmaktadır. ASECAP üyeleri, günümüzde toplam 82 bin kilometreden uzun otoyol, köprü ve tünelin işletme sorumluluğunu üstlenmektedir ve bu ulaşım ağı, Trans-Avrupa Karayolu Ağı'nın (TEM) büyük bölümünü oluşturmaktadır.