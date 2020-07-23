İstanbul'da asayiş denetimleri

Denetim noktalarında birisi de Kadıköy Altıyol Kuşdili Caddesi'ndeydi. Polis ekipleri, şüpheli araçlar durdurularak içerisinde arama yaptı. Araçtakiler de genel bilgi taramasından(GBT) geçirildi. Geç saatlere kadar süreceği öğrenilen denetimlere havadan da polis helikopteri destek verdi.