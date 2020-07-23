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Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 23.07.2020 - 22:58,Son Güncelleme:

İstanbul'da asayiş denetimleri

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İstanbul'da asayiş denetimleri
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İstanbul genelinde oluşturulan arama noktalarında eş zamanlı olarak asayiş denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlere polis helikopteri de destek verdi. 

Denetim noktalarında birisi de Kadıköy Altıyol Kuşdili Caddesi'ndeydi. Polis ekipleri, şüpheli araçlar durdurularak içerisinde arama yaptı. Araçtakiler de genel bilgi taramasından(GBT) geçirildi. Geç saatlere kadar süreceği öğrenilen denetimlere havadan da polis helikopteri destek verdi. 

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