İstanbul'da asansörlü nakliye kamyonu diş polikliniğine girdi: 2 yaralı

Kaza, Turgut Özal Bulvarı Palmiye Meydanı mevkisinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki asansörlü nakliye kamyonu, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşağa girdiği sırada refüjdeki ağaç ve yol tabelalarına çarptı. Seyir halindeki bir otomobile de çarpan kamyon, daha sonra 4 katlı binanın girişindeki diş polikliniğine girdi. Kamyon şoförü olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü kadın ve oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İş yerinde hasar meydana gelirken, kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

DİŞ POLİKLİNİĞİNE GİREN KAMYON ÇIKARILDI

4 katlı binanın giriş katında bulunan diş polikliniğine giren asansörlü nakliye kamyonu vinç ile olay yerinden çıkarıldı.

KAZA KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği asansörlü nakliye kamyonunun diş polikliniğine girdiği anlar yer aldı. (