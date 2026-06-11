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İstanbul'da araç satış şirketi kurşunlanmıştı: Şüpheliler böyle yakalandı

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#İstanbul#Maltepe#Otomotiv
İstanbulda araç satış şirketi kurşunlanmıştı: Şüpheliler böyle yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 16:56

Maltepe'de araç satış ve kiralama şirketinin genel müdürlüğüne yönelik düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli yakalandı. Operasyonda 2 uzun namlulu tüfek ile kısa namlulu otomatik tabanca ele geçirildi. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Aydınevler Mahallesi Saygı Caddesi'nde 7 Haziran sabah saatlerinde meydana gelen olayda, araç satış ve kiralama şirketinin genel müdürlük binasının önüne gelen şüpheliler binaya ateş açtıktan sonra kaçtı.

İstanbulda araç satış şirketi kurşunlanmıştı: Şüpheliler böyle yakalandı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda; saldırıyı gerçekleştiren, saldırı anını cep telefonuyla görüntüleyen, olayda kullanılan silahı temin eden ve saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu tüfek ile kısa namlulu otomatik tabanca ele geçirildi.

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İstanbulda araç satış şirketi kurşunlanmıştı: Şüpheliler böyle yakalandı

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 2 şüphelinin binaya yaklaşmasının ardından birinin silahla ateş açtığı, diğer şüphelinin ise o anları cep telefonuyla kayda aldığı görülüyor. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 

İstanbulda araç satış şirketi kurşunlanmıştı: Şüpheliler böyle yakalandı

İstanbulda araç satış şirketi kurşunlanmıştı: Şüpheliler böyle yakalandı

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#İstanbul#Maltepe#Otomotiv

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