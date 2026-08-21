İstanbul'da araç sahiplerine büyük şok! Dikkat: Park halindeyken çaldılar... '200 bin liraya yakın zararımız var'

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Olay, dün gece İsmetpaşa Mahallesi 95. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Can Tural akşam saatlerinde otomobilini sokağa park ederek evine gitti.

Sabah saatlerinde komşularının haber vermesi üzerine aracının yanına giden Tural, sağ ön camın kırıldığını, direksiyonun zorlanarak yamultulduğunu, multimedya ekranı ile gösterge panelinin çalındığını fark etti. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, araçta ve çevrede detaylı inceleme başlattı.

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'200 BİN TL’YE YAKIN ZARARIMIZ VAR'

Yusuf Can Tural, "Akşam aracımızı park ettikten sonra aradılar bizi. 'Aracınızın camı kırık, gelin bakın' dediler. Aracın sağ ön camını kırıp içeriye girmişler; multimedya ekranını ve direksiyonu yamultup göstergeyi almışlar.

Aracın çoğu yerine zarar vermişler. 200 bin TL’ye yakın zararımız var. Sadece bizim araç değil, çoğu aracı soymuşlar. Soya soya Bağcılar’a kadar gitmişler.

Arkadaşlarımızın araçları da soyulmuş. Mağduruz, mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. 8-10 araç var bu şekilde. Bir gecede çok sayıda araç soyulmuş" dedi. Polis ekipleri, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.