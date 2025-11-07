×
HABERLERGündem Haberleri

GÃ¼ncelleme Tarihi:

OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 07, 2025 21:04

Ä°stanbul'da bir haftalÄ±k ara tatilin baÅŸlamasÄ±yla trafik yoÄŸunluÄŸu yÃ¼zde 85'e ulaÅŸtÄ±. HaftanÄ±n son iÅŸ gÃ¼nÃ¼nde D-100 karayolunda araÃ§lar ilerlemekte zorluk Ã§ekti.

2025-2026 EÄŸitim ve Ã–ÄŸretim dÃ¶neminin ilk ara tatili bugÃ¼n baÅŸladÄ±. HaftanÄ±n son iÅŸ gÃ¼nÃ¼nde tatilin baÅŸlamanÄ±n da etkisiyle trafik yoÄŸunluÄŸu yaÅŸandÄ±. Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nin (Ä°BB) trafik verilerine gÃ¶re, akÅŸam saat 19.00 itibarÄ±yla trafik yoÄŸunluÄŸu yÃ¼zde 87 olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼. D-100 Karayolu SefakÃ¶y istikametinde uzun araÃ§ kuyruklarÄ± oluÅŸtu. Kent genelinde etkili olan yoÄŸunluk nedeniyle bazÄ± noktalarda sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler trafikte uzun sÃ¼re beklemek zorunda kaldÄ±.

