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Çağrı ÇALIŞKAN - Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL (DHA)- AA
Haber Giriş: 16.05.2021 - 14:25 | Son Güncelleme:

İstanbul'da Anadolu Yakası'nda dolu sürprizi

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İstanbul'da Anadolu Yakası'nda dolu sürprizi

Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi'nde yağış uyarısı sonrası İstanbul'un Anadolu Yakası'nın bazı bölgelerinde dolu yağışı etkili oldu. Vatandaşlar, araçlarının zarar görmemesi için halı ve battaniyelerle önlem aldı.

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  • İstanbulda doluya karşı halı ve battaniye ile önlem aldılar
  • İstanbulda doluya karşı halı ve battaniye ile önlem aldılar
  • İstanbulda doluya karşı halı ve battaniye ile önlem aldılar
  • İstanbulda doluya karşı halı ve battaniye ile önlem aldılar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Anadolu Yakası'nın Çekmeköy, Sultanbeyli ilçelerinde öğle saatlerinde aralıklı gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Şiddetli dolu yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşatırken vatandaşlar dolu yağışı nedeniyle zarar görmemesi için üzerlerini battaniye ve halılarla kapladıkları araçlarını korumaya çalıştı.

İstanbulda Anadolu Yakasında dolu sürprizi
Mahalle sakini Kadir Haymana, "İlk yağmurla başladı gök gürültüsüyle birlikte. Daha sonrasında birden dolu yağmaya başladı. Herkes arabasını kapattı. Arabasına yetişebilen yetişti" dedi.

METEOROLOJi'DEN UYARI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Bölgede, sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmaması ve mevsim normalleri civarında olması öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle bölgenin batı ve güneybatı, doğusunda kuzey ile kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteorolojiden Marmara Bölgesi için yağış uyarısı
Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için yağış uyarısı

 

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