İstanbul'da Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitlerini andı

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15 Temmuz darbe girişiminin 7. yılında İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün koordinatörlüğünde Hafıza 15 Temmuz Müzesi’nde ziyaret ve anma etkinliği düzenlendi. Programa İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı İdris Aksoy, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Recep Soydan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı İdris Akkoyun, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Burhan Uslu, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Ahmet Tatlıcan, İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürü Seviyya Sancı, İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İstanbul Anadolu Ceza İnfaz Kurumu Müdürleri ile İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı’nın konuşmasıyla devam etti. Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dua okunmasının ardından Hafıza 15 Temmuz Müze ziyareti gerçekleştirildi.

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Programda konuşan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı, "Bundan tam yedi yıl önce, 15 Temmuz gecesi devletimizin içine sızmış şanlı ordumuza belli ölçüde nüfuz etmiş, hain emperyalistlerin uşağı olmuş işbirlikçiler devletimizi, aziz milletimizi bölmek parçalamak üzere harekete geçtiler. Ancak biz büyük bir devletiz. Çok büyük ve aziz bir milletiz. Devlet millet kaynaşmasıyla Türk Milleti’nin şanlı duruşuyla, Türk askerinin, Türk polisinin güvenlik kuvvetlerinin yiğitçe duruşuyla emellerine ulaşamadılar ve diz çöktüler" dedi.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz Şehitleri için Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Anma programına katılanlar Hafıza 15 Temmuz Müzesi’ni de gezdi. (DHA)