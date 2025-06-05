İstanbul'da ana arterlerde bayram trafiği! Çıkış güzergahlarına dikkat

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Kurban Bayramı'nı memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyenler özellikle İstanbul'un çıkış güzergahlarında trafik yoğunluğu oluşturdu. Megakentte, özellikle TEM Otoyolu’nda trafikte yoğunluk yaşanırken D-100 kara yolunda trafik akıcı ilerledi. TEM Otoyolu Sancaktepe geçişinde Ankara yönünde ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Anadolu Yakası yönünde trafik yoğunluğu olduğu görüldü. Bolu geçişi Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Köroğlu rampası ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında da trafik yoğunluğu oluştu. Düzce Valiliği Kurban Bayramı sebebi ile oluşabilecek trafik yoğunluğunun azaltılması için büyük araçların Ankara istikametine geçişini yasaklandı. Ankara'da trafikte sıkı denetimler dikkat çekerken İzmir'de de trafik yoğunluğu baş gösterdi.

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ANADOLU OTOYOLU'NDA BAYRAM TRAFİĞİ

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin otoyoldan geçişleri devam ediyor. Sürücülerin gidecekleri yerlere seyahat etmesi, otoyolun Bolu geçişi Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Köroğlu rampası ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında akıcı yoğunluk oluşturuyor. Yoğunluk nedeniyle araçlar zaman zaman düşük hızda ilerliyor. Otoyolun İstanbul yönünde ise ulaşım normal akışında sağlanıyor.

D-100 kara yolunda da Ankara yönünde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Otoyolun Düzce kesiminde ise Kaynaşlı gişeleri, Üçköprü, Asar ve viyadükler mevkilerinde araç yoğunluğu görülüyor. Sakarya'da ise Kuzey Marmara Otoyolu'nun sona erdiği, Anadolu Otoyolu'na bağlantı sağlanan Akyazı bölgesinde araç sayısında artış gözleniyor. Öte yandan Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde ulaşım normal akışında ilerlerken, İstanbul-İzmir Otoyolu üzerindeki Osmangazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk oluşmaya başladı.





İSTANBUL'UN ÇIKIŞ GÜZERGAHLARINDA YOĞUNLUK

Kurban Bayramı'nı İstanbul dışındaki kentlerde geçirmek isteyenler, İstanbul'un çıkış güzergahlarında yoğunluk oluşturdu. Kent genelinde trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'nın verilerine göre saat 23:30 itibariyle yüzde 31 olarak ölçülse de, TEM Otoyolu Sancaktepe geçişinde Ankara yönünde ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Anadolu Yakası yönünde trafik yoğunluğu olduğu görüldü.

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TEM’DE YOĞUNLUK

TEM Otoyolu'nda Kocaeli istikametine araçlar yavaş ilerledi. İstanbul'da, Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, sabah erken saatlerde yola çıktı. Anadolu Yakası'nda Kocaeli istikametine ilerleyen sürücüler, TEM Otoyolu üzerinde trafik yoğunluğu oluşturdu.

İSTANBUL TRAFİK HARİTASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik haritası verilerine göre, yoğunluk Anadolu Yakası'nda yüzde 17, Avrupa Yakası'nda yüzde 22, kent genelinde ise yüzde 20 olarak ölçülüyor.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI VE KÖPRÜLERDE GECE BOYU BAYRAM YOĞUNLUĞU

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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki bayram hareketliliği gece boyunca sürdü. Köprülerde de Ankara istikametine yoğun trafik oluştu. Aynı yoğunluk FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de Ankara istikametine gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

DÜZCE VALİLİĞİ: ANKARA İSTİKAMETİNE GEÇİŞ YASAK

Düzce Valiliği Kurban Bayramı sebebi ile il genelinde oluşabilecek trafik yoğunluğunun azaltılması için büyük araçların Ankara istikametine geçişini 6 Haziran Cuma günü saat 11.00'e kadar yasaklandı. Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler hem D-100 karayolunda hem de Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde yoğunluk oluşturmaya başladı. Polis ekipleri de yasak çerçevesinde kamyonlara ve tırlara yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimler çerçevesinde Gümüşova mevkiinde yapılan çalışmada istisnaların dışında taşıma yaptığı tespit edilen tır sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Trafiğin daha rahat akışının sağlanması için ekiplerin denetimleri ise devam edecek.

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İZMİR’DE DE TRAFİK TIKANMAYA BAŞLADI

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İzmir-Ankara kara yolunun Manisa güzergahında trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. Bayram tatilini memleketlerinde ya da turistik bölgelerde geçirmek isteyenlerin yola çıkmasıyla özellikle öğle saatlerinden itibaren Turgutlu'ya İzmir yönünden gelen araç sayısında gözle görülür artış yaşandı. Zaman zaman uzun araç kuyruklarının oluştuğu İzmir-Ankara güzergahında trafik akışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis, jandarma ve Karayolları ekipleri bölgede denetimlerini artırdı.

ANKARA’DA TRAFİKTE SIKI DENETİM

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Ankara Valiliği, Kurban Bayramı süresince kent genelinde 21 bin 28 emniyet ve 2 bin 240 jandarma personelinin görev yapacağını kaydetti. Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur içinde geçirmeleri için il genelinde gerekli tüm tedbirlerin alındığı ve tüm hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Kurban Bayramı öncesi Keçiören'deki polis uygulama noktasında görevli polislerle ve vatandaşlarla bir araya geldi, sürücülere şeker ikram edip trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.