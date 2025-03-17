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İstanbul'da alt geçitten kopan parçalar araçların üzerine düştü

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#İstanbul#Büyükçekmece#Haber
İstanbulda alt geçitten kopan parçalar araçların üzerine düştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 16:35

Büyükçekmece'de alt geçitten kopan parçalar seyir halindeki 2 aracın üzerine düştü. Alt geçitten kopan beton parçaları belediye ekipleri tarafından temizlenirken, kopan parçaların yanı sıra alt geçitin tavanındaki paslı demirler de ortaya çıktı.

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Olay, sabah saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda bulunan alt geçitte meydana geldi. Alt geçitten kopan parçalar seyir halindeki bir minibüs ve otomobilin üzerine düştü.

İstanbulda alt geçitten kopan parçalar araçların üzerine düştü

Minibüsün ön camına parçaların düştüğünü fark eden sürücü aracını yol kenarına park etti. Alt geçidin tavanından kopan levha ve beton parçaları tehlike saçarken, paslı demirler de ortaya çıktı.

İstanbulda alt geçitten kopan parçalar araçların üzerine düştü

İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri düşen beton parçalarını temizleyerek yolu tekrar trafiğe açtı. Hem yayaların hem de araçların kullandığı alt geçit tehlike saçmaya devam ediyor.

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İstanbulda alt geçitten kopan parçalar araçların üzerine düştü

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#İstanbul#Büyükçekmece#Haber

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