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İstanbul’da alışveriş nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu

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#İstanbul#Alışveriş#Trafik
İstanbul’da alışveriş nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 19:00

Senede bir kez yapılan büyük indirimlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar AVM’lere akın etti. İstanbul’da alışveriş yoğunluğundan dolayı iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu oluştu. Oluşan trafik dron ile havadan görüntülendi.

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Ülke genelinde "Efsane Kasım", "Muhteşem Cuma", "Efsane Cuma" ve farklı isimlerle yapılan indirim kampanyaları nedeniyle AVM önlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İş çıkışı saatinin eklenmesiyle birlikte trafik bazı noktalarda kilitlendi. Oluşan trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.
Uzun süredir trafikte olan Muhammet Kaya, “Çok fazla trafik var. Normalde bu kadar olmuyordu. Yolumu değiştirip arka yoldan geldim. 1 saattir burada yoldayım” dedi.

“YAKLAŞIK 2,5 SAATTİR YOLDAYIM”

Metro çalışmalarının trafiği etkilediğini dile getiren Cahit Aslan, “Metrolar 5 yıldır bu şekilde. Kimse bir şey demiyor ama bu saatte ve sabahları hep böyle oluyor. AVM’ye gidiyorum. Yaklaşık 2,5 saattir yoldayım” şeklinde konuştu.

İSTANBUL’DA HER YOLDA VE SAATTE TRAFİK YOĞUN”

Trafiğin her zamanki gibi yoğun olduğunu anlatan Deniz Akyapı, “Her akşam bu güzergahı kullanıyorum. İstanbul’da her yolda ve saatte trafik yoğun. Bu durumun alt yapı ile çözülebileceğini düşünüyorum” dedi.

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#İstanbul#Alışveriş#Trafik

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