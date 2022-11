İstanbul’da alışveriş nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu

Haberin Devamı

Ülke genelinde "Efsane Kasım", "Muhteşem Cuma", "Efsane Cuma" ve farklı isimlerle yapılan indirim kampanyaları nedeniyle AVM önlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İş çıkışı saatinin eklenmesiyle birlikte trafik bazı noktalarda kilitlendi. Oluşan trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.

Uzun süredir trafikte olan Muhammet Kaya, “Çok fazla trafik var. Normalde bu kadar olmuyordu. Yolumu değiştirip arka yoldan geldim. 1 saattir burada yoldayım” dedi.

“YAKLAŞIK 2,5 SAATTİR YOLDAYIM”



Metro çalışmalarının trafiği etkilediğini dile getiren Cahit Aslan, “Metrolar 5 yıldır bu şekilde. Kimse bir şey demiyor ama bu saatte ve sabahları hep böyle oluyor. AVM’ye gidiyorum. Yaklaşık 2,5 saattir yoldayım” şeklinde konuştu.

“İSTANBUL’DA HER YOLDA VE SAATTE TRAFİK YOĞUN”



Trafiğin her zamanki gibi yoğun olduğunu anlatan Deniz Akyapı, “Her akşam bu güzergahı kullanıyorum. İstanbul’da her yolda ve saatte trafik yoğun. Bu durumun alt yapı ile çözülebileceğini düşünüyorum” dedi.