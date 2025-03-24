İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay: Uçağı kaçıran yolcu aprona girip koşmaya başladı

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Olay, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pegasus Havayolları'nın İstanbul-Diyarbakır seferi için yolcu alımını tamamlayan uçak, kalkış için pist başına doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada geç geldiği için uçağa alınmayan bir yolcu 'gate' kapısını atlayarak aprondaki uçağa doğru koşmaya başladı.

POLİS TARAFINDAN YAKALANIP EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Kendisini durdurmak isteyen havayolu personelini geçerek koşmaya deva eden yolcu, polis tarafından yakalandı. Aprona giren yolcu hakkında işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.