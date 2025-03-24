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İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay: Uçağı kaçıran yolcu aprona girip koşmaya başladı

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#İstabul#Sabiha Gökçen#Havalimanı
İstanbulda akıllara durgunluk veren olay: Uçağı kaçıran yolcu aprona girip koşmaya başladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2025 16:06

Pegusus Havayolları'nın Sabiha Gökçen Havalimanı-Diyarbakır seferini yapan uçağını kaçırdıktan sonra aprona girerek koşmaya başlayan yolcu, kısa sürede yakalandı.

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Olay, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pegasus Havayolları'nın İstanbul-Diyarbakır seferi için yolcu alımını tamamlayan uçak, kalkış için pist başına doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada geç geldiği için uçağa alınmayan bir yolcu 'gate' kapısını atlayarak aprondaki uçağa doğru koşmaya başladı.

POLİS TARAFINDAN YAKALANIP EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Kendisini durdurmak isteyen havayolu personelini geçerek koşmaya deva eden yolcu, polis tarafından yakalandı. Aprona giren yolcu hakkında işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü. 

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#İstabul#Sabiha Gökçen#Havalimanı

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