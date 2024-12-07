×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da akılalmaz soygun! İsviçreli iş insanının evine tırmanarak girdi: 'Şilili Escobar' böyle yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Hırsızlık#Beşiktaş#Donikyan Kevork
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 11:56

İstanbul Beşiktaş'ta Şili uyruklu Franco Antonio Escobar, İsviçreli iş insanı Donikyan Kevork'un (63) evine demir parmaklıklara tırmanarak girdi ve kasadan toplam 3 buçuk milyon lira değerindeki mücevher, ziynet eşyası ve dövizleri çaldı. Adım adım takip edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

Olay 13 Kasım günü saat 20.30 sıralarında Kuruçeşme'de meydana geldi. İstanbul'da yaşayan İsviçreli iş insanı Donikyan Kevork, ailesiyle birlikte dışarı çıktı. Bu sırada evi izleyen bir şüpheli, binanın demir parmaklıklarından 4 katlı binanın 3'üncü katındaki daireye tırmandı. Camı kırarak içeri giren şüpheli, bu sırada elini yaraladı. Evin içerisindeki kasayı bulan şüpheli, buradaki 3 buçuk milyon lira değerindeki mücevher, ziynet eşyası ve dövizi alarak kaçtı. Eve döndüğünden hırsızlığı fark eden İsviçreli iş insanı, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

İstanbulda akılalmaz soygun İsviçreli iş insanının evine tırmanarak girdi: Şilili Escobar böyle yakalandı

54 KAMERADAN 32 SAAT GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Haberin Devamı

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin İETT otobüsüne bindiğini tespit etti. Toplam 54 güvenlik kamerasının kaydettiği 32 saatten fazla görüntüyü mercek altına alana ekipler, şüphelinin Beyoğlu'nda bir otelde kalan Şili uyruklu Franco Antonio Escobar S.J.(28) olduğunu tespit etti. Belirlenen otele giden ekipler, Şili uyruklu şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin kaldığı odada yapılan aramada, İsviçreli iş insanına ait 5 adet lüks saat, 4 farklı ülkeye para gönderildiğini gösteren banka dekontları, büyük tornavida, 2 çift inşaat eldiveni, akbil ve sırt çantası ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalar, İsviçreli iş insanı Kevork'a teslim edildi.

İstanbulda akılalmaz soygun İsviçreli iş insanının evine tırmanarak girdi: Şilili Escobar böyle yakalandı

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyete götürülen Şili uyruklu şüpheli Franco Antonio Escobar S.J., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hırsızlık#Beşiktaş#Donikyan Kevork

BAKMADAN GEÇME!