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İstanbul'da akılalmaz olay: Yanında 2 çocukla kuyumcuya girip soygun yaptı

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#İstanbul#Hırsızlık#Gasp
İstanbulda akılalmaz olay: Yanında 2 çocukla kuyumcuya girip soygun yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 15:16

Eyüpsultan'da 2 çocukla bir kuyumcuya giren silahlı şüpheli, 5 bin lira parayı gasbederek kaçtı. Şüpheli T.G, polis ekipleri tarafından yakalanırken olay anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

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Olay, 11 Temmuz Perşembe günü Alibeyköy Mahallesi’nde meydana geldi. T.G. isimli silahlı şüpheli 2 çocukla beraber gözüne kestirdiği kuyumcu dükkanına girdi. Silahını çekip para isteyen T.G. 5 bin lirayı aldıktan sonra çocuklarla birlikte kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları çalışmalarla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. T.G’nin daha önce benzer suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.

İstanbulda akılalmaz olay: Yanında 2 çocukla kuyumcuya girip soygun yaptı

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, silahlı şüphelinin 2 çocukla birlikte kuyumcuya girerek 5 bin lirayı gasp ettiği görüldü.

İstanbulda akılalmaz olay: Yanında 2 çocukla kuyumcuya girip soygun yaptı

 

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#İstanbul#Hırsızlık#Gasp

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