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İstanbul'da akılalmaz olay! Sevgilisiyle kavga edince minibüsün direksiyonunu kırdı

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#İstanbul#Eyüpsultan#Yeşilpınar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 13:24

Eyüpsultan’da minibüs şoförü erkek arkadaşıyla trafikte seyir halindeyken kavga eden genç kadın, direksiyonu kırınca ortalık karıştı. Refüje çıkan minibüse arkasından gelen bir başka araç çarptı. Sinir krizi geçirip indiği araca saldıran genç kadını, arkadaşı güçlükle zapt etti. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

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Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Gaziosmanpaşa-Eyüpsultan seferini yapan 34 M 4606 plakalı minibüsün şoförü, yan koltuğa kız arkadaşını da aldı.

İstanbulda akılalmaz olay Sevgilisiyle kavga edince minibüsün direksiyonunu kırdı

Şoför yolcularla birlikte seferini yaptığı esnada kız arkadaşıyla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma esnasında genç kadın, trafikte ilerleyen minibüsün direksiyonunu kırdı. Kontrolden çıkan minibüs refüje çıkınca arkasından gelen 34 LAM 29 plakalı araç da ona çarptı.

İstanbulda akılalmaz olay Sevgilisiyle kavga edince minibüsün direksiyonunu kırdı

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ŞOFÖR SEVGİLİSİYLE KAVGA EDİP DİREKSİYONU KIRDI

Kaza sonucu yara almadan kurtulan yolcular aşağıya inerken, şoförün kız arkadaşı ise sinir krizi geçirdi. Araçtan inen kadın, defalarca araca tekme ve yumruk attı. Erkek arkadaşı tarafından güçlükle zapt edilen genç kadın bağırmayı sürdürdü. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

İstanbulda akılalmaz olay Sevgilisiyle kavga edince minibüsün direksiyonunu kırdı

Öte yandan kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tutarken, şoför ve kız arkadaşı ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

İstanbulda akılalmaz olay Sevgilisiyle kavga edince minibüsün direksiyonunu kırdı

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#İstanbul#Eyüpsultan#Yeşilpınar

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