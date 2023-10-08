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İstanbul'da akılalmaz olay! 'Ne bakıyorsun' deyip başından bıçakladı

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#İstanbul#Esenler#Kavga
İstanbulda akılalmaz olay Ne bakıyorsun deyip başından bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2023 10:28

Esenler'de iş yerinin önünde kavga edenlere bakmak için çıkan Muhittin Çavdaroğlu, 'Ne bakıyorsun' diyerek tepki gösteren kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Şüpheli hızla olay yerinden kaçarken, bıçak darbesiyle yaralanan Muhittin Çavdaroğlu hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

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Olay, Tuna Mahallesi'nde 5 Ekim Perşembe Günü meydana geldi. İddiaya göre, tatlıcı dükkanı bulunan Muhittin Çavdaroğlu, iş yerinde oturduğu sırada sokaktan tartışma sesleri duydu. Bunun üzerine dışarı çıkan iş yeri sahibi sokakta tartışan 4 kişinin hedefi oldu.

İstanbulda akılalmaz olay Ne bakıyorsun deyip başından bıçakladı

Bu kişilerden biri 'Ne bakıyorsun' diyerek Çavdaroğlu'na bıçakla saldırdı. Saldırı sırasında Muhittin Çavdaroğlu, başına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. İş yeri sahibi kanlar içinde kalırken, şüpheliler olay yerinden hızla kaçtı.

İstanbulda akılalmaz olay Ne bakıyorsun deyip başından bıçakladı

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Yanındaki arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Muhittin Çavdaroğlu'nun başına yirmi dikiş atıldı. İş yeri sahibi daha sonra da Esenler Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbulda akılalmaz olay Ne bakıyorsun deyip başından bıçakladı

'NE BAKIYORSUN' DİYEREK BIÇAĞI KAFAMA SAPLADI

Saldırıya uğrayan Muhittin Çavdaroğlu, "Akşam saatlerinde dükkanımda oturuyordum. Bir gürültü duydum. Acaba esnaflardan mı koştum, bakmak istedim. Yanımda arkadaşlarım da vardı, baktık. O esnada baktık geri döndük, arkamdan 'Ne bakıyorsun' diyerek bana saldırdılar. Saldırdıklarında bir boğuşma oldu, o sırada bıçağı kafama sapladı. Kafama yaklaşık 20 dikiş attılar, damar kopmuş" dedi.

İstanbulda akılalmaz olay Ne bakıyorsun deyip başından bıçakladı

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#İstanbul#Esenler#Kavga

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