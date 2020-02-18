İstanbul'da akılalmaz olay! Kıskıvrak yakalandılar

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na geçen hafta ünlü bir kozmetik firmasına ait malzemeleri taşıyan kamyonetin Kuzey Marmara Otoyolu Kemerburgaz, Çiftalan mevkiinde bulunan bir dinlenme tesisinden çalındığı ihbarı yapıldı. Jandarma ekipleri hırsızları yakalamak için çalışmalara başlarken kamyonet, iki gün sonra Göktürk mevkiinde içi boşaltılmış ve terk edilmiş halde bulundu.



Çalıntı ihbarını yapan araç şoförü U.G.’nin çelişkili ifadelerinden şüphelenen Jandarma ekipleri olayı derinlemesine mercek altına aldı. Olay yerinde ve çevrede bulunan güvenlik kameraları incelemeye alındı.



Tek tek incelenen yüzlerce kamera görüntüsü ve yapılan araştırmalar sonucunda; kamyonet şoförü U.G. ve arkadaşı M.Z.’nin hırsızlık olayını birlikte planladıkları, şoförün mola vereceği dinlenme tesisini arkadaşına bildirdiği, aracın anahtarını üzerinde bırakarak tesise girdiği, hırsızlık olayının gerçekleşmesinin ardından da Jandarma ekiplerine haber vererek aracının çalındığını ihbar ettiği ortaya çıktı.



Gözaltına alınan U.G. ve M.Z.’nin ifadeleri sonucu çalınan kamyonetteki ürünlerin başka bir kamyona yüklenerek, Kocaeli, Darıca’da bir depoya götürüldüğü tespit edildi.



Depoya yapılan baskında çalınan kozmetik ürünlerine rastlanmadı. Jandarma ekiplerinin araştırması sonucu malzemelerin Y.A. ve C.Ç. tarafından yakalanmamak için başka bir depoya götürüldüğünü belirlendi.



Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerinin detaylı incelenmesinin ardından; Y.A. ve C,Ç.’nin çalıntı malları önce Tuzla’ya getirdiği, burada başka bir araca yükleyerek Ümraniye’ye götürdüğü, Ümraniye’de tekrar başka bir araca yükleyerek Küçükyalı’da bulunan ve 2. el eşya satan bir firmanın deposuna indirdikleri tespit edildi.



Yakalanmamak için sürekli adres ve araç değiştiren şüpheliler Jandarma ekiplerinin ısrarlı takibi sonucu gizlendikleri evde gözaltına alındı.

Depoda yapılan aramalarda; kozmetik firmasına ait malların tamamı ele geçirildi. Piyasa değeri 400 bin TL olan malzemeler firmaya teslim edilirken, yakalanan sürücü ve suç ortakları çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.