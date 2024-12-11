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İstanbul'da akılalmaz olay: Kedisinin bıyığı ve tüyü için veterineri dövdü

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#İstanbul#Ked#Tıraş
İstanbulda akılalmaz olay: Kedisinin bıyığı ve tüyü için veterineri dövdü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 12:00

Bakırköy'de kedisinin tıraşını beğenmeyen karı koca, veteriner teknikerini darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 5 Aralık Perşembe günü Yeşilköy Mahallesi'ndeki bir veteriner kliniğinde meydana geldi. İddialara göre, Nurdan Ü. ve eşi Serkan Onur Ü. kedilerini tıraş edilmesi için veteriner kliniğine götürdü.

İstanbulda akılalmaz olay: Kedisinin bıyığı ve tüyü için veterineri dövdü

Kedilerini teslim almak için tekrar kliniğe gelen Nurdan Ü., kedisinin bıyıklarının kesildiğini ve tüylerinin çok kısaltıldığını iddia ederek veteriner teknikeri Saliha Gamze Y. ile tartıştı. Serkan Onur Ü.'nün de dahil olmasıyla tartışma kavgaya dönüştü.

İstanbulda akılalmaz olay: Kedisinin bıyığı ve tüyü için veterineri dövdü

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Nurdan Ü., teknikeri tokat atarak darbetti. Veteriner hekimin ve çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavga veteriner kliniğinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

İstanbulda akılalmaz olay: Kedisinin bıyığı ve tüyü için veterineri dövdü

 

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#İstanbul#Ked#Tıraş

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