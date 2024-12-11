İstanbul'da akılalmaz olay: Kedisinin bıyığı ve tüyü için veterineri dövdü

Haberin Devamı

Olay, 5 Aralık Perşembe günü Yeşilköy Mahallesi'ndeki bir veteriner kliniğinde meydana geldi. İddialara göre, Nurdan Ü. ve eşi Serkan Onur Ü. kedilerini tıraş edilmesi için veteriner kliniğine götürdü.

Kedilerini teslim almak için tekrar kliniğe gelen Nurdan Ü., kedisinin bıyıklarının kesildiğini ve tüylerinin çok kısaltıldığını iddia ederek veteriner teknikeri Saliha Gamze Y. ile tartıştı. Serkan Onur Ü.'nün de dahil olmasıyla tartışma kavgaya dönüştü.

Haberin Devamı

Nurdan Ü., teknikeri tokat atarak darbetti. Veteriner hekimin ve çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavga veteriner kliniğinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.