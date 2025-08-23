×
İstanbul'da akılalmaz olay: Kaldırım taşı hırsızlığı kamerada

#İstanbul#Hırsızlık#Belediye
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2025 12:31

Avcılar'da bir hafta arayla iki ayrı noktadaki kaldırım taşlarını çalan şüpheliler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belediye ekiplerinin ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Tahtakale Mahallesi'ndeki Petunya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokağa gelen şüpheliler, söktükleri kaldırım taşlarını kamyonete yükleyerek kaçtı.

BİR HAFTA ARAYLA YİNE KALDIRIM TAŞLARI ÇALINDI

Aradan bir hafta geçtikten sonra bu sefer de İstanbul Caddesi'ndeki bir sitenin önüne 3 tekerlekli motosiklet ile gelen başka kişiler, orada bulunan kaldırım taşlarından bir bölümünü alıp gitti.

İki olay da çevrede oturanlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen Avcılar Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulunarak 'Kamu malı hırsızlığı' olayına karışan şüphelilerin yakalanmasını istedi.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

