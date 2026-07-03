×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul’da akılalmaz olay! Hayvanları Koruma Derneği kurup horoz dövüştürdüler!

Güncelleme Tarihi:

#Horoz Dövüşü#İstanbul#Kumar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2026 12:47

Büyükçekmece'de "Hayvanları Koruma Derneği" adı altında horoz dövüştürüp kumar oynatılması üzerine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Kumar oynayan 110 kişiye toplam 1 milyon 276 bin 440 lira para cezası uygulanırken, adresteki 35 Hint horozuna el konuldu.

Haberin Devamı

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde 'Hayvanları Koruma Derneği' adı altında faaliyet gösteren bir dernekte horoz dövüştürülerek kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İstanbul’da akılalmaz olay Hayvanları Koruma Derneği kurup horoz dövüştürdüler

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Yürütülen çalışmaların ardından 27 Haziran'da belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda horoz dövüştürdüğü belirlenen R.T. (51), Ş.O. (60), M.S. (61) ve H.A. (34) suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul’da akılalmaz olay Hayvanları Koruma Derneği kurup horoz dövüştürdüler

Haberin Devamı

110 KİŞİYE PARA CEZASI

Adreste yapılan aramalarda 6 ödül kupası, 231 bin lira nakit para ile 35 Hint horozu ele geçirildi. Horozlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Denetimlerde hayvan dövüştürmek suretiyle kumar oynadığı belirlenen 110 kişiye toplam 1 milyon 276 bin 440 lira ceza yazıldı.

İstanbul’da akılalmaz olay Hayvanları Koruma Derneği kurup horoz dövüştürdüler

4 ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' ile Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçlarından adli işlem yapılan 4 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

Gözden KaçmasınDünyada eşine az rastlanır bir tutku | Şehre akın ettiler... Otellerde yer bulamayanlar parklarda çadır kurduDünyada eşine az rastlanır bir tutku | Şehre akın ettiler... Otellerde yer bulamayanlar parklarda çadır kurduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Horoz Dövüşü#İstanbul#Kumar

BAKMADAN GEÇME!