İstanbul'da akılalmaz olay: Elinde tüfek üzerinde pijamayla baskın yapıp ateş açtı

Olay, Uğur Mumcu Mahallesi'nde 14 Mart'ta gece saatlarinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişi C.G.'nin evine silahla ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde eve 5 adet pompalı kartuş izi olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalarda saldırıyı Yağmur A.(42)'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Yağmur A. evinde operasyonla gözaltına alındı.

Yağmur A.'nın pompalıyla evine ateş ettiği C.G. ile sevgili ukları ve bir süre önce ayrıldıkları belirlendi. Adliyeye sevk edilen Yağmur A. tutuklandı. Öte yandan ikilinin arasında alacak meselesi olduğu öğrenildi.

EVİNDEN PİJAMAYLA ÇIKTI

Yağmur A'nın saldırı öncesi evinden pompalı tüfekle çıkıp, pijamayla C.G.'nin evine gittiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.