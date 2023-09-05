İstanbul'da akılalmaz olay! Dükkanındaki yağı sokağa boşaltıp ortalığı birbirine kattı

Haberin Devamı

Arnavutköy’de Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir dönerci dükkanındaki yağ kolileri patladı. Çalışanlar dükkanı temizlemek için yağı yol döktü.

Yağlar Genç Osman Caddesine aktı. Cadde de yokuştan aşağıya akan yağ, kısa süre sonra sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Park halindek, bir otomobil caddeye akan yağ nedeniyle kayarak park halindeki başka araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar oluştu. Bazı vatandaşlar ise yolda duramayarak yokuş boyunca kayarken bazıları ise ayakta durmakta güçlük çekti. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Haberin Devamı