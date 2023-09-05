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İstanbul'da akılalmaz olay! Dükkanındaki yağı sokağa boşaltıp ortalığı birbirine kattı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Arnavutköy#Yağ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2023 09:25

Arnavutköy’de bir dönerci dükkanında stoklanan yağlar dükkana sızma yaptı. İşyeri çalışanları dükkanı temizlemek için yağı caddeye boşaltınca vatandaşlar ve araç sahiplerine zor anlar yaşadı. Bir araç kayarak başka bir araca çarparken çok sayıda kişi kayarak düştü. İlginç anlar kameraya yansıdı.

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Arnavutköy’de Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir dönerci dükkanındaki yağ kolileri patladı. Çalışanlar dükkanı temizlemek için yağı yol döktü. 

İstanbulda akılalmaz olay Dükkanındaki yağı sokağa boşaltıp ortalığı birbirine kattı

Yağlar Genç Osman Caddesine aktı. Cadde de yokuştan aşağıya akan yağ, kısa süre sonra sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Park halindek, bir otomobil caddeye akan yağ nedeniyle kayarak park halindeki başka araca çarptı. 

İstanbulda akılalmaz olay Dükkanındaki yağı sokağa boşaltıp ortalığı birbirine kattı

Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar oluştu. Bazı vatandaşlar ise yolda duramayarak yokuş boyunca kayarken bazıları ise ayakta durmakta güçlük çekti. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. 

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İstanbulda akılalmaz olay Dükkanındaki yağı sokağa boşaltıp ortalığı birbirine kattı


İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri yağ dökülen yola kum dökerek yolu trafiğe kapattı.  

İstanbulda akılalmaz olay Dükkanındaki yağı sokağa boşaltıp ortalığı birbirine kattı

İstanbulda akılalmaz olay Dükkanındaki yağı sokağa boşaltıp ortalığı birbirine kattı

İstanbulda akılalmaz olay Dükkanındaki yağı sokağa boşaltıp ortalığı birbirine kattı

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#İstanbul#Arnavutköy#Yağ

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