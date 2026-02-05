İstanbul'da akılalmaz olay! Dövdüğü adamı ATM'de tanımazlıktan geldi: Buyur kardeşim

Haberin Devamı

Olay, 2 Şubat'ta saat 06.50 sıralarında Kazım Karabekir Caddesi’nde meydana geldi. Gaziosmanpaşa’dan Çağlayan’daki iş yerine gitmek üzere yola çıkan Mustafa Tüsü, trafikte ‘yol verme’ nedeniyle tartıştığı 34 SN 6662 plakalı otomobilin sürücüsü tarafından darbedildi. Olayın ardından hastaneye giden Tüsü’nün kaşına 9 dikiş atılırken, vücudunda çok sayıda morluk oluştu. Kavganın ardından cep telefonuyla kayıt almaya başlayan Mustafa Tüsü, saldırganın bir süre sonra ATM’de sıra bekliyormuş gibi yaparak 'Buyur kardeşim' dediği ve kendisini tanımazlıktan geldiği anları da görüntüledi. Tüsü, kendisine saldıran kişinin olay yerinden kaçarak saklanmaya çalıştığını öne sürdü. Yaşananların ardından darp raporu alan Mustafa Tüsü, Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı’na giderek suç duyurusunda bulundu.

'NİYE YOL VERMİYOSUN' DİYE KÜFÜR ETMEYE BAŞLADI'

Yaşananları anlatan Mustafa Tüsü, "Pazartesi günü okullar açılacağı için trafiğe kalmamak adına sabah 06.50'de evden çıkış yaptım. Trafikten dolayı saat 07.30'da Bilgi Üniversitesi'nin yoluna kadar geldim. Orta şeritten giderken soldan bir araç selektör atarak beni sıkıştırmaya başladı. 'Niye yol vermiyorsun' diye küfür ve hakaret etmeye başladı. Bunun üzerine bende 'Sabah sabah beni uğraştırma, işine bak' dedim. Ne olur ne olmaz diyerek camımı kapattım, kapımı kilitledim. Bu sefer kornaya basılı şekilde sağ şeridime geçti, camını açtı ve bana ağır küfürlerde bulundu. Bende ufak bir karşılık vermek zorunda kaldım. Camımı tekrar kapattım, kapımı kilitledim" ifadelerini kullandı.

'İN AŞAĞI SENİ ÖLDÜRECEĞİM' TARZINDA KELİMELER KULLANDI

Saldırı anını anlatan Tüsü, "Işıkları geçtikten sonra trafik biraz daha sıkışmaya başladı. Olay bitti diye ben camımı kapattım devam ediyordum. 300-400 metre ileride trafikte bir sıkışma oldu. Sonra dikiz aynamdan baktım, aracından inip koşa koşa benim aracımın önüne geldi. Camıma vurdu, 'İn aşağı seni öldüreceğim' tarzında kelimeler kullandı. Bu esnada ağır küfürler etmeye devam ediyordu. Bende tahrik oldum açıkçası. Kapımı açtığım gibi üstüme çullandı. Bir boğuşma oldu, direkt gözümün üstüne vurdu 9 tane dikiş atıldı. Gözümün üstüne vurulduğu için hemen bilincimi, şuurumu kaybettim yere düştüm. Kafa bölgelerime, enseme tekme ile vurdu. Her yerim şişik, omuzlarımda morluklar var. Kollarım, bileklerim ve ayaklarımda şişlikler mevcut. O esnada oradan geçen vatandaşlar sağolsun yardımcı oldular, ayırdılar" dedi.

'KAMERAYI YÜZÜNE TUTUNCA 'BUYUR KARDEŞİM' DEDİ'

Mustafa Tüsü, "O esnada arabadayken video çekmek aklıma gelmedi. Çünkü yeni kanunları bildiğim için olay olmaması için aracımdan inmek istemedim. Sonuçta cezası var, ehliyetin gidiyor, araç trafikten men ediliyor. Bu tür olayları bildiğim için inmek istemedim. Ağır tahrik olduğu için kapımı açtığım gibi boğuşma başladı. Tam olay bitti dedim ve ayağa kalktım, oradaki vatandaşlar bana 'Abi videoya al, görüntüsünü al' dediler. Caddede trafik durdu adamı aramaya başladım. Vatandaşların dediğine göre orada ATM'ler bulunuyor, üstünde mont vardı ATM'lerde montunu çıkarmış eline koymuş bir şekilde orada saklanıyor. Gittim kamerayı açtım, yüzüne doğru tutunca beni tanımamazlığa vurdu 'Buyur kardeşim' dedi. Kamera kayıtlarının hepsi mevcut, 'Buyur' diyince ben olayın akibetini biliyorum, o olduğunu biliyorum bana vuranın. Video kaydını aldım, yüzünü gösterdim, 'Sen dur, sana göstereceğim' dedim. Kaydını yaptım, fotoğrafını çektim, araç plakasını verdim" diye konuştu.

'SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM'

Tüsü, "Kendi imkanlarımla hastaneye gitmek zorunda kaldım. Çünkü kanamam çoktu ve orada hiçbir şekilde yardım edilecek bir durum yoktu. Darp raporumu aldım, hastane polisiyle görüştüm. Oradan çıktım savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi.

'HEM 'ARABADA ÇOCUĞUM VAR DİYORSUN' HEM AĞIR HAKARETLERDE BULUNUYORSUN'

Kendisini darbeden kişinin araçta çocuğu olduğunu belirten Mustafa Tüsü, "Video kaydını aldığım zaman 'Araçta çocuğum var' dedi. Bende 'aracında çocuk olmasına rağmen ağır küfretmeni gerektiren bir durum yok'. Çocuğun olmasına rağmen bile bu hareketi yapabiliyorsan bu insan bir canidir benim gözümde. Çünkü hem diyorsun ki 'Arabamda çocuğum var' hem ağır hakaretlerde, küfürlerde bulunuyosun. Bunu demesine rağmen ben ilerledim yoluma baktım, hiçbir şekilde müdahalede bulunmadım. Kendisi beni takip edip aracından inerek bana saldırıda bulundu" ifadelerini kullandı.

'HAKLIYKEN HAKSIZ DURUMA DÜŞME DURUMUM OLACAK'

Mustafa Tüsü, "Olay esnasında benimde araçtan indiğim görünebilir. Ama öncesinde olan video kayıtları, oradaki vatandaşlarda, esnaflarda varsa bu dava sürecinde bana yardımcı olurlar. Haklıyken haksız duruma düşme durumum olacak. Çünkü bende araçtan inmiş gibi gözüküyorum. Ama o kişinin bana saldırdığına dair bir kamera görüntüsü veya fotoğraf dahi olsa herkesten rica ediyorum, ulaştırabilirlerse memnun olurum" dedi.

'ARAÇ KAMERASI KOYMAYI KENDİME BORÇ BİLDİM'

Tüsü, "Bu bende travmatik bir olay oldu. Evimden çıkmışım, işime gidiyorum, daha uyku sersemiyim bir nevi. Odaklanmışım, sabah erkenden çıkayım, dükkanımı 'Bismillah' diyip açayım, işimi yapayım, trafiğe kalmayayım. Bunu düşünerek yola çıkmışım ve bu esnada bir saldırıya uğruyorum. Zaten bu olaydan sonra araç içi kamerası koymayı kendime artık bir borç biliyorum. Çünkü bu tür insanların sayısı ülke genelinde gitgide artıyor. Can güvenliğimiz bulunmadığı için her ihtimale karşı araç kamerası koymayı kendime borç bildim" dedi.