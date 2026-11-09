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İstanbul'da akılalmaz olay: Çocukların 'oyunu' araçları yaktı, 550 bin lira zarar oluştu

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#İstanbul#Kağıthane#Çocuk
İstanbulda akılalmaz olay: Çocukların oyunu araçları yaktı, 550 bin lira zarar oluştu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2026 10:17

İstanbul Kağıthane'de 11 yaşındaki iki çocuk kapısı açık olan ticari araca girerek çakmakla oynayıp şakalaştı. Bu sırada araçta yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle yangın yanındaki bir araca da sıçradı. Aracında yaklaşık 500 bin liralık zarar oluştuğunu belirten Veli G. ise, yangını çıkaranlardan şikayetçi oldu. Aracında yaklaşık 50 bin liralık zarar meydana geldiğini belirten Ramazan E., şikayetçi olmadı.

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Olay, 4 Kasım Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki midibüste çıkan yangın, park halindeki hafif ticari araca sıçradı.

İstanbulda akılalmaz olay: Çocukların oyunu araçları yaktı, 550 bin lira zarar oluştu

Alevlerin 2 aracı sardığı yangın nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Araçların alev alev yandığı anlar, yaşanan panik ve itfaiyenin müdahalesi kameraya yansıdı.

İstanbulda akılalmaz olay: Çocukların oyunu araçları yaktı, 550 bin lira zarar oluştu

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ARAÇ SAHİPLERİ 550 BİN LİRALIK ZARAR BİLDİRDİ

Yangınla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, araç sahiplerinin ifadelerine başvurdu. Ramazan E. (27), 34 DUN 779 plakalı aracını olay günü park ettiğini, polislerin telefonla araması üzerine yangından haberdar olduğunu söyledi. Aracında yaklaşık 50 bin liralık zarar meydana geldiğini belirten Ramazan E., şikayetçi olmadı. Veli G. (69) ise 34 CEY 822 plakalı aracını 1 Kasım Pazar günü sokağa park ettiğini, polislerin araması üzerine aracının yanına gittiğini anlattı. Aracında yaklaşık 500 bin liralık zarar oluştuğunu belirten Veli G. ise, yangını çıkaranlardan şikayetçi oldu.

İstanbulda akılalmaz olay: Çocukların oyunu araçları yaktı, 550 bin lira zarar oluştu

2 ÇOCUK YAKALANDI

Çağlayan Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma Büro polisi ekipleri, yaptıkları araştırmada A.A.Y. ve O.B.’nin kimliklerini belirledi. Evlerinde yakalanan 2 çocuk, Kağıthane Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldü. O.B.’nin 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından emniyete geliş kaydı bulunduğu öğrenildi.

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İstanbulda akılalmaz olay: Çocukların oyunu araçları yaktı, 550 bin lira zarar oluştu

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ŞAKALAŞMAK İÇİN ÇAKMAKLA ATEŞ YAKMIŞLAR

Çocukların şakalaşmak amacıyla park halindeki kilitli olmayan midibüse girdikleri, burada çakmakla ateş yaktıkları öğrenildi. Araçta başlayan yangının midibüsü sardıktan sonra hafif ticari araca sıçradığı belirlendi.

İstanbulda akılalmaz olay: Çocukların oyunu araçları yaktı, 550 bin lira zarar oluştu

ÇOCUKLAR AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Kimlik tespiti yapılan A.A.Y., 11 yaşında olması nedeniyle cezai sorumluluğu bulunmadığından savcılık kararıyla serbest bırakılarak ailesine teslim edildi. O.B. hakkında ise 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Mala zarar verme' suçlarından işlem başlatıldı. O.B., daha sonra savcılığa götürülmek üzere ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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İstanbulda akılalmaz olay: Çocukların oyunu araçları yaktı, 550 bin lira zarar oluştu

İstanbulda akılalmaz olay: Çocukların oyunu araçları yaktı, 550 bin lira zarar oluştu

 

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#İstanbul#Kağıthane#Çocuk

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