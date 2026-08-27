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İstanbul'da akılalmaz olay: Bebeğiyle parka çıkan anne pusetin altında tabanca buldu

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#İstanbul Sultangazi#Bebek Arabası#Silah
İstanbulda akılalmaz olay: Bebeğiyle parka çıkan anne pusetin altında tabanca buldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 14:27

İstanbul Sultangazi’de bebeğiyle parka gezmeye çıkan 31 yaşındaki H.T., bebek arabasının minderinin altında sertlik fark edince yaptığı kontrolde ruhsatsız tabanca ve mermiler buldu. Olay yerine gelen ekipler 9 milimetre çapındaki tabanca ve şarjörü muhafaza altına alırken, silahı bebek arabasına bırakan şüphelilerin tespiti için park çevresindeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

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Olay, dün saat 20.15 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bebeğiyle parkta gezen H.T., bebek arabasının minderinin altında sert ve metal bir cisim fark etti. Elini minderin altına uzatan kadın, tabanca olduğunu görünce durumu polise bildirdi.

İstanbulda akılalmaz olay: Bebeğiyle parka çıkan anne pusetin altında tabanca buldu

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekiplerin çağırdığı Olay Yeri İnceleme ekipleri, bebek arabasından çıkan 9 milimetre çapındaki tabanca, şarjör ve mermileri muhafaza altına aldı.

İstanbulda akılalmaz olay: Bebeğiyle parka çıkan anne pusetin altında tabanca buldu

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H.T. polise verdiği ilk ifadesinde, bebeğini gezdirdiği sırada minderin altında sert bir cisim fark ettiğini, elini uzattığında bunun silah olduğunu görerek polise haber verdiğini söyledi. Silahın kim veya kimler tarafından bebek arabasına bırakıldığının belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

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#İstanbul Sultangazi#Bebek Arabası#Silah

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