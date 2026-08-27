İstanbul'da akılalmaz olay: Bebeğiyle parka çıkan anne pusetin altında tabanca buldu

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Olay, dün saat 20.15 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bebeğiyle parkta gezen H.T., bebek arabasının minderinin altında sert ve metal bir cisim fark etti. Elini minderin altına uzatan kadın, tabanca olduğunu görünce durumu polise bildirdi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekiplerin çağırdığı Olay Yeri İnceleme ekipleri, bebek arabasından çıkan 9 milimetre çapındaki tabanca, şarjör ve mermileri muhafaza altına aldı.

Haberin Devamı

H.T. polise verdiği ilk ifadesinde, bebeğini gezdirdiği sırada minderin altında sert bir cisim fark ettiğini, elini uzattığında bunun silah olduğunu görerek polise haber verdiğini söyledi. Silahın kim veya kimler tarafından bebek arabasına bırakıldığının belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

Gözden Kaçmasın Kontrollü patlatma orman yangını çıkardı: Rüzgarın etkisiyle büyüdü Haberi görüntüle