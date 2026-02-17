×
İstanbul'da akılalmaz olay: 4 çocuk, evine girmeye çalışan adama dehşeti yaşattı

#İstanbul#Saldırı#Esenyurt
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2026 17:03

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde evine gitmeye çalışan bir kişi, 4 kişilik grubun saldırısına uğradı. Yaşları küçük olan şahıslar şahsı darp etmeye çalışırken, adam apartmana girerek kaçmaya çalıştı. Yaşanan o anlar apartmanda bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 56 yaşındaki H.S., evine doğru gittiği esnada yaşları küçük 4 kişi tarafından önü kesilerek darbedildi.

Şahıs o esnada apartmana girerek şahıslardan korunmaya çalıştı. Hızını alamayan şahıslar apartman içerisinde de adamı darp ederek yağmalamaya çalıştı.

Merdivenlerden evine doğru giden şahıslardan kurtulan adamın o anları ise apartman içerisinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmalar neticesinde şahsı darp ederek yağmalamaya çalışan 4 şahsı gözaltına aldı. Apartman girişinde darp edilen H.S.'nin 4 şahsın yaşları küçük olması nedeniyle şikayetçi olmadığı öğrenildi.

#İstanbul#Saldırı#Esenyurt

