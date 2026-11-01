İstanbul'da akılalmaz kavga: Tartıştığı motosikletliyi aracıyla çarpıp yere düşürdü

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Valibaba Mahallesi Ankara Caddesi'nde seyreden otomobilin sürücüsü sollama gerekçesiyle tartıştığı motosikletliyi sıkıştırmaya başladı.

Bu duruma tepki gösteren motosikletli otomobile doğru tekme attı. Bunun üzerine sürücü aracıyla seyir halindeki motosiklete çarptı.

Motosiklet bir anda devrilirken sürücüsü de yere düşüp bir süre sürüklendi.

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YERE DÜŞTÜ, AYAĞA KALKIP EŞYALARINI TOPLADI

Otomobilin sürücüsü, olayın ardından aracını yolun sağına çekip durdurdu. Yere düşen motosikletli ise ayağa kalkıp, çevreye yayılan eşyasını topladı. Olay, başka bir aracın kamerasıyla da kaydedildi.