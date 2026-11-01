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İstanbul'da akılalmaz kavga: Tartıştığı motosikletliyi aracıyla çarpıp yere düşürdü

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kavgası#Pendik#Motosiklet Kazası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2026 17:02

Pendik'te, bir sürücünün trafikte tartıştığı motosikletliyi otomobiliyle çarparak düşürmesi araç içi kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde otomobil sürücüsünün bu hamlesinden önce motosikletlinin otomobile tekme attığı görüldü.

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Valibaba Mahallesi Ankara Caddesi'nde seyreden otomobilin sürücüsü sollama gerekçesiyle tartıştığı motosikletliyi sıkıştırmaya başladı.

İstanbulda akılalmaz kavga: Tartıştığı motosikletliyi aracıyla çarpıp yere düşürdü

Bu duruma tepki gösteren motosikletli otomobile doğru tekme attı. Bunun üzerine sürücü aracıyla seyir halindeki motosiklete çarptı.

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İstanbulda akılalmaz kavga: Tartıştığı motosikletliyi aracıyla çarpıp yere düşürdü

Motosiklet bir anda devrilirken sürücüsü de yere düşüp bir süre sürüklendi.

İstanbulda akılalmaz kavga: Tartıştığı motosikletliyi aracıyla çarpıp yere düşürdü

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YERE DÜŞTÜ, AYAĞA KALKIP EŞYALARINI TOPLADI

Otomobilin sürücüsü, olayın ardından aracını yolun sağına çekip durdurdu. Yere düşen motosikletli ise ayağa kalkıp, çevreye yayılan eşyasını topladı. Olay, başka bir aracın kamerasıyla da kaydedildi.

İstanbulda akılalmaz kavga: Tartıştığı motosikletliyi aracıyla çarpıp yere düşürdü

İstanbulda akılalmaz kavga: Tartıştığı motosikletliyi aracıyla çarpıp yere düşürdü


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#Trafik Kavgası#Pendik#Motosiklet Kazası

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