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Haber Giriş: 27.11.2020 - 11:14 | Son Güncelleme:

İstanbul'da akılalmaz görüntü! Ölümü göze alıp emekleyerek geçiyorlar

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İstanbul'da akılalmaz görüntü! Ölümü göze alıp emekleyerek geçiyorlar
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde üst geçidin uzak olduğu gerekçesiyle ölümü göze alarak Basın Ekspres yolundan karşıya geçen vatandaşların görüntüsü 'pes' dedirtti.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde çekilen görüntüler görenleri hayrete düşürüyor. Yaya üst geçidinin uzak olmasını bahane eden insanların ölüm tehlikesine aldırmadan kullandıkları yol 'pes' dedirtti. Üzerinde kablolar bulunan yol üzerinden emekleyen insanların görüntüleri hayrete düşürdü.

EMEKLEYEREK KARŞIYA GEÇİYORLAR

Vatandaşlar üst geçit yerine tehlike dolu yoldan emekleyerek geçiyorlar. Karşıya geçmek için kullanılan yolun altından derinliği 4-5 metre olan bir dere geçiyor.

BASIN EKSPRES YOLUNA ÇIKIYORLAR

Bölgedeki esnaf, insanların özellikle akşam iş çıkış saatlerinde karanlıkta karşıdan karşıya geçtiğini ifade ediyor. Bu yoldan bir şekilde geçen kişilerin araçların seri bir şekilde hareket ettiği Basın Ekspres yoluna çıkıyorlar.

Küçükçekmece halkı üst geçit olmamasından şikayetçi ve buraya bir üst geçit yapılmasını bekliyor.

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