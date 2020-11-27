İstanbul'da akılalmaz görüntü! Ölümü göze alıp emekleyerek geçiyorlar
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde üst geçidin uzak olduğu gerekçesiyle ölümü göze alarak Basın Ekspres yolundan karşıya geçen vatandaşların görüntüsü 'pes' dedirtti.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde çekilen görüntüler görenleri hayrete düşürüyor. Yaya üst geçidinin uzak olmasını bahane eden insanların ölüm tehlikesine aldırmadan kullandıkları yol 'pes' dedirtti. Üzerinde kablolar bulunan yol üzerinden emekleyen insanların görüntüleri hayrete düşürdü.
EMEKLEYEREK KARŞIYA GEÇİYORLAR
Vatandaşlar üst geçit yerine tehlike dolu yoldan emekleyerek geçiyorlar. Karşıya geçmek için kullanılan yolun altından derinliği 4-5 metre olan bir dere geçiyor.
BASIN EKSPRES YOLUNA ÇIKIYORLAR
Bölgedeki esnaf, insanların özellikle akşam iş çıkış saatlerinde karanlıkta karşıdan karşıya geçtiğini ifade ediyor. Bu yoldan bir şekilde geçen kişilerin araçların seri bir şekilde hareket ettiği Basın Ekspres yoluna çıkıyorlar.
Küçükçekmece halkı üst geçit olmamasından şikayetçi ve buraya bir üst geçit yapılmasını bekliyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle