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İstanbul'da 'ajans' maskeli fuhuş şebekesine operasyon: 10 şüpheli gözaltında

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#İstanbul#Fuhuş#Ajans
İstanbulda ajans maskeli fuhuş şebekesine operasyon: 10 şüpheli gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2026 12:20

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, internette 'ajans' adı altında kurdukları sohbet grupları üzerinden fuhşa aracılık eden ve kadınları korsan taksilerle müşterilere ulaştıran 10 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı. Birlikte hareket eden 14 kişilik şebekenin 2 üyesinin cezaevinde, 2'sinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin faaliyetleri teknik takip, mesaj içerikleri ve teşhis tutanakları üzerinden incelendi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin internet üzerinde 'ajans' adı altında faaliyet gösteren sohbet gruplarının sahibi veya yöneticisi oldukları belirlendi. Şüphelilerin, gruplarında bulunan kadınlara internet siteleri üzerinden müşteri buldukları, korsan taksiciler aracılığıyla kadınların ulaşımını sağladıkları ve cinsel birliktelik karşılığında elde edilen ücretten pay aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

Soruşturma kapsamında birlikte hareket ettikleri belirlenen 14 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 2'sinin ceza infaz kurumunda, 2'sinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi. Diğer şüphelilerin yakalanması için bugün İstanbul genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışında bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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#İstanbul#Fuhuş#Ajans

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