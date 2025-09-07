×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da ‘Aileler Gazze İçin Sabah Namazında Buluşuyor’ programı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Filistin#Diyanet İşleri Başkanı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2025 07:55

İstanbul'da Cihannüma Derneğince 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla ve İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenler için "Aileler Gazze İçin Sabah Namazı'nda Buluşuyor" programı düzenlendi.

Haberin Devamı

Fatih Camisi'nde, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vali Davut Gül, dernek yetkilileri ile vatandaşlar sabah namazında bir araya geldi.

Erbaş'ın kıldırdığı namazın ardından, Kur'an-ı Kerim okundu, okulların açılması dolayısıyla ve İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenler ve katliamların son bulması için dua edildi.

Tesbihatlar ve getirilen salavatların ardından cemaate hitap eden Erbaş, çocuklar için din eğitiminin önemli olduğunu söyledi.

Ülkede anaokulundan üniversiteye kadar 20 milyon öğrenci olduğunu belirten Erbaş, "Öğrenci nüfusumuzun 100 ülkenin nüfusundan fazla olduğunu tahmin ediyorum. Bu, ülkemiz için büyük bir zenginlik, servet. Bu serveti nitelikli hale getirmeliyiz. Elbette nicelik de önemli ama nitelik daha önemli. Çocuklarımıza sahip çıkmamız lazım. Güzel ahlaklı çocuklar yetiştirmemiz lazım." diye konuştu.

Haberin Devamı

Erbaş, Filistin'de İsrail'in düzenlediği saldırılara da değinerek, yaşanan zulmün bir an önce bitirilmesi gerektiğini vurguladı.

İstanbulda ‘Aileler Gazze İçin Sabah Namazında Buluşuyor’ programı

İsrail’in dünyanın gözü önünde soykırım düzenlediğine işaret eden Erbaş, şöyle devam etti:

"Gazze'de bir zulüm var. Filistin'de bir işgal var. Siyonist işgalciler orada soykırım yapıyor, dünyanın gözü önünde, hemen burnumuzun dibinde. Orada vatanını, milletini ve toprağını savunan kardeşlerimize maddi ve manevi bütün yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Bütün Müslümanlar olarak, bütün dünya olarak, vicdan sahibi insanlar olarak dualarımızı yaparız. Ve öyle bir ‘Amin’ diyelim ki semadaki melekler de aminlerimizle idrak etsin."

İstanbulda ‘Aileler Gazze İçin Sabah Namazında Buluşuyor’ programı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Filistin#Diyanet İşleri Başkanı

BAKMADAN GEÇME!