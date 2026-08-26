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İstanbul’da Aile Sağlığı Merkezi'nde olay: "8 dakika bekledim" diyerek etrafı dağıttı

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#Aile Sağlığı Merkezi#Sağlık Şiddeti#Saldırı
İstanbul’da Aile Sağlığı Merkezinde olay: 8 dakika bekledim diyerek etrafı dağıttı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 12:54

İstanbul Bağcılar'da Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen bir kişi, yalnızca 8 dakika beklemesine rağmen fazla beklediğini öne sürerek hasta kayıt masasını ve tıbbi malzemeleri dağıtıp görevliye saldırmaya çalıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından açıklama yapan İstanbul Aile Hekimliği Derneği, sağlık hizmetini kesintiye uğratan saldırıya tepki göstererek caydırıcı tedbirler alınmasını talep etti.

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Olay, dün saat 10.00 sıralarında Bağcılar Rumeli Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, muayene için gelen bir kişi fazla beklediğini ileri sürerek görevli ile tartıştı. Tartışmanın ardından şüpheli, danışma masasını dağıtıp, görevliye saldırma girişiminde bulundu. Bunun üzerine orada bulunan hastalar, saldırganı uzaklaştırdı. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul’da Aile Sağlığı Merkezinde olay: 8 dakika bekledim diyerek etrafı dağıttı

DERNEKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Aile Hekimliği Derneği'nden yapılan açıklamada "25 Ağustos Salı sabahı saat 10.02'de başvuran hasta yalnızca 8 dakika beklediği için hasta kayıt masasını ve çevresindeki kamuya ait malzemeleri dağıtarak sağlık çalışanlarının görev yaptığı alanı kullanılamaz hale getirmiş ve sağlık hizmetini kesintiye uğratmıştır. Ortaya çıkan görüntü, yalnızca dağılan bir masa veya yere saçılan tıbbi malzemelerden ibaret değildir. Sağlık çalışanlarının güvenli, huzurlu ve insan onuruna yakışır bir ortamda çalışması bir ayrıcalık değil, en temel hakkıdır.

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İstanbul’da Aile Sağlığı Merkezinde olay: 8 dakika bekledim diyerek etrafı dağıttı

Sağlık kuruluşlarının da hem çalışanlar için hem de hastalar için güvenli alanlar olması gerekir. Sağlıkta şiddetin bahanesi, gerekçesi ve mazereti olamaz. Yetkilileri, sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak konusunda daha etkin ve caydırıcı tedbirler almaya, sağlık kuruluşlarında şiddeti önleyecek mekanizmaları güçlendirmeye çağırıyoruz. Çünkü sağlık çalışanına yönelen her şiddet eylemi, yalnızca bir çalışana değil, sağlık hizmetinin kendisine yönelik bir saldırıdır" ifadelerine yer verildi.

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#Aile Sağlığı Merkezi#Sağlık Şiddeti#Saldırı

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