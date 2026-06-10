İstanbul’da 'aile evi' görünümlü 'zula evine' baskın: Anne ve oğlu yakalandı

Haberin Devamı

Kağıthane’de 'zula evi' olarak kullanıldığı tespit edilen adrese Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 691 gram marihuana, 2 hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan vakumlama makinesi ele geçirildi.

Operasyonda uyuşturucu satışı yaptıkları öne sürülen Bahriye Y. (40) ile oğlu A.E.Y. (17) gözaltına alındı. Yapılan incelemede evin 'aile evi' şeklinde düzenlendiği ve abonelik kayıtlarının Bahriye Y. adına olduğu, uyuşturucu ve silahların da bu adreste saklandığı belirlendi. Gözaltına alınan A.E.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

POLİS OPERASYON İÇİN HAZIRLIK YAPTI

Kağıthane Telsizler Mahallesi’nde çalışma yapan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, mahallede bulunan sokaktaki evin uyuşturucu satıcıları ve silah ticareti yapan şüpheliler tarafından 'zula evi' olarak kullanıldığı bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan polis ekipleri hazırlıklarını tamamlanmasının ardından eve operasyon düzenledi.

'AİLE EVİ' GÖRÜNÜMLÜ 'ZULA EVİ'

Adreste yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjörler, 691 gram marihuana, 2 hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen vakumlama makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde silah ve uyuşturucuların bulunduğu evin 'aile evi' şeklinde düzenlendiği, evin ve abonelik kayıtlarının Bahriye Y. adına olduğu tespit edildi. Operasyonda Bahriye Y. ile oğlu A.E.Y. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Haberin Devamı

17 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheli Bahriye Y., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. A.E.Y. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan A.E.Y., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözden Kaçmasın Eski kız arkadaşını kıskanıp 16 yaşındaki çocuğu öldürdü Haberi görüntüle