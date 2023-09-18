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İstanbul'da Ahırkapı açıklarında iki gemi çarpışmıştı! Görüntüler ortaya çıktı

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#İstanbul#Gemi#Gemi Kazası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2023 09:21

İstanbul'da Ahırkapı açıklarında iki gemi çarpışmıştı. Çarpışma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Marmara Denizi Ahırkapı açıklarında dün sabah saatlerinde kuru yük gemisi konteyner gemisiyle çarpıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde 228 metre uzunluğundaki ‘New Legent’ isimli kuru yük gemisi 141 metre uzunluğundaki ‘Elbsun’ isimli demirli duran konteyner gemisinin arka kısmında yaklaşarak çarpma anı bir vatandaşın cep telefonuna kamerasına yansıdı.

İstanbulda Ahırkapı açıklarında iki gemi çarpışmıştı Görüntüler ortaya çıktı

Kuru yük gemisinin çarpmasından sonra konteyner gemisinin ileriye doğru sürüklendiği de görülüyor.

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#İstanbul#Gemi#Gemi Kazası

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