İstanbul’da Aedes paniği

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İSTANBUL’da son günlerde sivrisineklerde artış dikkat çekiyor. Birçok mahallenin sakinleri sivrisinekten rahatsız. O mahallelerden biri de Avcılar Yeşilkent Mahallesi. Mahalle sakinleri, yakındaki dere nedeniyle artan sivrisineklerin ısırdığı çocuklarda kaşınma sonrası yaralar oluştuğunu söyledi. Çocukların bacakları ve kollarında oluşan yaraları gösteren mahalle sakinleri, durumun çözümü için yetkililere seslendi.

Sivrisineklerden dolayı gece uyumadan önce pencerelerini kapattıklarını anlatan mahalle sakini Orhan Akyıldız, “Normalde bu sivrisinekler aşağıdaki dereden geliyor. Dereden sonra daha çok çoğaldı. Dereye bakmıyorlar. Yılanlar bile evlerin kenarlarına geliyor. Torunlarım var, geceleri sivrisinek olduğu zaman duramıyoruz. Akşamları pencereleri açamıyoruz” dedi.

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Mehmet Dalaşan da yetkililere seslenerek, “Çocukların hepsi yaralandı. Gece saat 03.00-04.00 civarlarında yatıyoruz. Kaşınıyoruz, gidip ilaç alıyoruz. Dereye bir çare bulsunlar” dedi.

‘İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ARTTIRDI’

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Midilli, artan sineklerin ‘Aedes’ ve ‘Culex’ türü olduğunu kaydetti. Midilli, iklim değişikliği ile birlikte özellikle sivrisineklerde artış olduğunu belirterek, “Sivrisinekler çok fazla hastalığa vektörlük yapıyorlar, bunları taşıyorlar ve sokarken de insanlara bu hastalıkları bulaştırıyorlar. İstanbul için önemli olan iki cins var. Biri daha önce de burada var olan Culex cinsi. Culex cinsi ile özellikle Batı Nil Ateşi bulaşabiliyor. Daha önce Türkiye’de vakalar oldu ancak 2020 yılından beri Türkiye’de vaka yok” dedi.

‘İLAÇLAMA YETMEZ’

Prof. Dr. Kenan Midilli, sadece ilaçlama yöntemi ile sonuç elde edilemeyeceğine dikkat çekerek, “Aedes cinsi sivrisinekler, özellikle daha önceleri Afrika ve Asya’da yaygın olarak bulunan sineklerdir. Bunlar da zika virüsünü bulaştıran sineklerdir. Özellikle dünyada araba lastiklerinin dolaşımının artmasıyla birlikte bu sivrisinekler yayıldı. Şu an neredeyse tüm kıyılarımıza yayılmış durumda. İlaçlama yöntemi uzun vadeli başarılı olan bir yöntem değil. Çok çeşitli yöntemlerin bir arada kullanılması gerekiyor. Sivrisinekler, yumurtalarını su birikintilerine bırakıyorlar. Su birikintilerinin yok edilmesi lazım. Araba lastiklerinin içindeki sular, saksı diplerinin içinde kalan sular gibi alanları bile çoğalmak için kullanabiliyorlar. Etraftaki su birikintilerini kurutmak lazım. Bataklıkların kurutulması lazım, biyolojik yöntemler var, sivrisinek larvalarını yiyen balıklar var ama ilaçlama çok geçerli bir yöntem değil. Asıl kaynakların kurutulması gerekiyor” diye konuştu.