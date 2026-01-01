İstanbul'da açlığa terk edilen 2 aylık bebek hayatını kaybetti: Aile üyeleri gözaltında

Haberin Devamı

Fatih'te 30 Aralık'ta 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Y.Y. (20) 2 aylık bebeğinin hareketsiz olduğunu ve nefes almadığını bildirdi.

Adrese giden sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, bebeğin 5 Kasım'da İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğduğu, 7 Kasım'da 3,2 kilogram ağırlığında taburcu edildiği, öldüğü gün ise yaklaşık 2 kilogram olduğu ve karın bölgesinde içe çökme bulunduğu belirlendi.

Anne Y.Y. bebeğin sabah saatlerinde hayatını kaybettiği ancak 112'yi yaklaşık 12 saat sonra aradığı, son 3 gündür bebeğin beslenmediği yönünde çelişkili beyanlarda bulunması üzerine gözaltına alındı.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Y.Y'nin nikahsız birlikte yaşadığı ve çocuğun babası olduğu öğrenilen B.Y. ile aynı evde yaşayan anneanne A.Y. ve dede Y.E.Y. de gözaltına alındı.