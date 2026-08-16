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İstanbul'da acı olay: Halı saha maçında fenalaşan 20 yaşındaki genç kurtarılamadı

Güncelleme Tarihi:

#Halı Saha#İstanbul#Kalp Krizi
İstanbulda acı olay: Halı saha maçında fenalaşan 20 yaşındaki genç kurtarılamadı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2026 13:01

Avcılar'da halı saha maçı sırasında fenalaşan Ahmet Gül (20) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gül'ün 20 gün önce terhis olduğu öğrenildi.

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Olay, 15 Ağustos'ta Üniversite Mahallesi’nde bulunan halı sahada meydana geldi. Yaklaşık 20 gün önce askerlik görevini tamamlayarak ailesinin yanına döndüğü öğrenilen Ahmet Gül, arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptığı sırada fenalaşarak yere yığıldı.

İstanbulda acı olay: Halı saha maçında fenalaşan 20 yaşındaki genç kurtarılamadı

Durumu fark eden arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Gül'ü hastaneye kaldırdı. Ahmet Gül, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gül'ün cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İstanbulda acı olay: Halı saha maçında fenalaşan 20 yaşındaki genç kurtarılamadı

FENALAŞTIĞI ANLAR KEMARADA

Ahmet Gül'ün halı sahada fenalaştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. 

İstanbulda acı olay: Halı saha maçında fenalaşan 20 yaşındaki genç kurtarılamadı

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#Halı Saha#İstanbul#Kalp Krizi

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