İstanbul'da acı olay: Asansör kabinleri arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti

Olay, saat 12.45 sıralarında Çekmeköy ilçesi Taşdelen Mahallesi Şehit Kubilay Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, binanın asansörlerinden birinin arızalanması üzerine siteye bakım ekibi çağrıldı.

Asansörlerden biri, tamirleri yapıldığı esnada düştü. Asansör bakım işçisi 35 yaşındaki Fuat Yağcı, kabinlerin aniden hareket etmesi nedeniyle iki asansör arasına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yağcı, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemede, Yağcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yağcı'nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı.